Мединский останется доктором исторических наук. Обобщение

Источник: РИА "Новости"

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU — Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки РФ в пятницу отклонил претензии к докторской диссертации главы Минкультуры Владимира Мединского.

Соответствующее решение было принято большинством голосов, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минобрнауки.

По сведениям одного из участников заседания, 14 человек проголосовали в пользу Мединского, 6 — против него.

Таким образом, ВАК в итоге рекомендовал министерству образования и науки РФ оставить за руководителем министерства культуры докторскую степень по истории.

В Минобрнауки уже отреагировали на резолюцию ВАК.

Министр образования и науки Ольга Васильева заявила журналистам, что «очень счастлива», что затянувшаяся на год процедура рассмотрения заявления о лишении Мединского степени завершилась.

По словам главы Минобрнауки, в течение двух недель будет издан приказ ведомства на основе рекомендации ВАК, который поставит точку в вопросе об ученой степени.

«Глубокие знания» и «четкие ответы»

Мединский приехал на заседание ВАК лично, чтобы ответить на претензии своих противников. По мнению Васильевой, которая сама является историком, ответы коллеги по кабинету министров были «правильными и четкими», что подтверждает «не просто авторство этого человека, а глубокие знания» предмета.

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Васильева подчеркнула, что после ответов Мединского «некоторые члены президиума изменили свое мнение». Она также выразила благодарность Мединскому за то, что он отвечал на вопросы «в течение полутора часов».

Сам Мединский после заседания президиума заявил журналистам, что планирует издать избранные места из своей диссертации в виде монографии, снабдив их комментариями. Спустя два часа после рассмотрения своего дела в ВАК министр открыл рабочую встречу в Минкультуры, посвященную развитию музея им. Ивана Айвазовского в Феодосии.

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Помощник президента РФ Андрей Фурсенко заявил «Интерфаксу», что законная процедура по анализу заявления о лишении степени Мединского пройдена от начала до конца, и решение, принятое в рамках этой процедуры, следует принять.

По этому вопросу была проведена вся предусмотренная законом процедура, в рамках которой принято решение. Поэтому нравится это решение или нет, с ним нужно согласиться. Андрей Фурсенко Помощник президента РФ

Между тем, в сетевом сообществе «Диссернет» вердикт ВАК раскритиковали.

«Так они теперь и будут жить дальше. Мединский — в качестве «доктора министерских наук», которого историки лишили права называться их коллегой. А этот состав президиума ВАК — в качестве «того самого ВАКа, который все-таки прикрыл Мединского, убоявшись, что накажут», — написал в фейсбуке один из основателей сообщества Сергей Пархоменко.

Эксперт «Диссернета» и один из авторов заявления о лишении Мединского степени Иван Бабицкий заявил «Интерфаксу», что решение о том, чтобы оставить министру степень, было «политическим».

«Никаких неясностей не осталось, и репутация Мединского как историка уничтожена, равно как и пострадала репутация ВАК», — считает Бабицкий.

Вопросы и ответы

Решение президиума ВАК не было вполне ожидаемым потому, что ранее в начале октября нижестоящая, но профильная инстанция, состоящая только из ученых-историков — экспертный совет ВАК по истории — приняла прямо противоположную резолюцию. Там сочли, что качество научной работы Мединского низкое, и его следует лишить степени доктора наук. Однако президиум ВАК с экспертным советом не согласился, и его рекомендация считается окончательной.

Помимо вопросов к качеству непосредственно диссертационного исследования министра культуры выдвигались и другие претензии, в частности, к процедуре защиты.

Выяснилось, что у диссертации Мединского существует две версии автореферата — с двумя разными списками официальных оппонентов. Первая версия доступна на сайте ВАК, кроме того, она находится в Российской государственной библиотеке (РГБ) и Государственной публичной исторической библиотеке (ГПИБ). Частичную фотокопию второй версии разослала пресс-служба министерства культуры. Двое из трех оппонентов, указанных в первой версии, заявили «Новой газете» о том, что на самом деле к диссертации не имеют отношения. Издание указало на нарушения процедуры защиты.

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В Российском военно-историческом обществе (РВИО) объяснили ситуацию ошибкой, в которой Мединский не виноват. По словам исполнительного директора РВИО Владислава Кононова, в библиотеки и ВАК отправили «черновой вариант» автореферата.

«Это вопрос не к нам и тем более не к министру, а к ВАКу и к университету, в котором проходила защита (РГСУ — ИФ). Да, действительно, был черновой вариант (автореферата диссертации Мединского со списком оппонентов — ИФ), но как он оказался — это предположения можно строить. Может кто-то специально заменил, может техническая ошибка. Мы не знаем, как это получилось», — сказал Кононов.

Предыстория

Мединский защитил докторскую диссертацию по истории на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII веков» в 2011 году. В ней он писал о попытках иностранцев исказить исторические факты. Критика в адрес работы звучала в марте и апреле 2012 года, до назначения Мединского министром культуры, однако широкого общественного резонанса не получила.

Весной 2016 года доктор исторических наук, профессор Рязанского госуниверситета Вячеслав Козляков и доктор исторических наук профессор РГГУ Константин Ерусалимский, а также получивший степень PhD во Флоренции филолог Иван Бабицкий, связанный с сетевым сообществом «Диссернет», официально подали претензии к работе В. Мединского в Минобрнауки.

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Текст их заявления был размещен на сайте «Диссернета», в нем заявители обвинили автора диссертации в некорректных заимствованиях, фактических ошибках, проблемах с методологией и нарушениях в процессе подготовки работы к защите. Мединский с претензиями не согласился и счел их несостоятельными. Он также неоднократно заявлял, что связывает заявления оппонентов с попыткой пиара.