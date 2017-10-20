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21:19 (мск), источник: Sputnik.md

Президент коснулся забытых дат в становлении Молдовы как государства

Президент Игорь Додон подписал указ о праздновании 100-летия со дня провозглашения Молдавской Демократической Республики: мероприятия стартовали с этой пятницы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Президент Республики Молдова Игорь Додон подписал указ о праздновании 100-летия со дня провозглашения Молдавской Демократической Республики и назначения первого правительства. Также глава государства распорядился создать комиссию по организации мероприятий в этой связи. Соответствующий указ опубликован в пятницу в Официальном мониторе республики.

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«Ровно 100 лет назад произошел ответственный исторический момент, ставший кульминационным пунктом ряда событий в Молдове», — отмечено в документе, подписанном президентом.

Среди этих событий — публикация программы Молдавской национальной партии, организация крестьянских и общественных съездов, созыв Съезда молдавских солдат, учреждения руководящего органа «Сфатул Цэрий», созыв Съезда молдаван левобережья Днестра, а также другие акции, имеющие, по мнению президента, особое значение для истории молдавского народа: непрерывности молдавской государственности в историческом и этническом контексте становления молдавского народа как нации.

Также в указе подчеркивается, что чествование этой даты способствует воспитанию молодого поколения в патриотическом духе, консолидации многонационального молдавского общества и ускорению процесса территориальной реинтеграции Республики Молдова.

В пятницу в Кишиневе прошла научно-практическая конференция «Народное движение для формирования Молдавской Демократической Республики: конгресс молдавских солдат (20—27 октября 1917)».

«Сегодня — сто лет со дня конгресса солдат — уроженцев Бессарабии. Считаю, что это основополагающий элемент обретения независимости и создания Молдавской Демократической Республики. Они и постановили создать временный парламент, называемый “Сфатул Цэрий”, и создать независимую Демократическую Республику Молдова», — сказал экс-глава Минобороны Молдовы, генерал Виктор Гайчук.

Он также поприветствовал указ президента, касающийся проведения торжественных мероприятий, приуроченных ко 100-летней годовщине со дня образования Молдавской Демократической Республики.

Советник президента по вопросам образования, науки и исследований Корнелиу Попович заявил, что конференция вписывается в мероприятия, предусмотренные указом главы республики.

«Это событие, которое произошло сто лет назад, представляет важный шаг в создании Молдавской Демократической Республики и в восстановлении молдавской государственности», — сказал Попович.

Молдавская Демократическая Республика была провозглашена 2 декабря 1917 года, а как независимая республика — 24 января 1918 года.

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