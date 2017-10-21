Губернатор утвердил ещё 13 членов нового состава региональной Общественной палаты
Губернатор Антон Алиханов утвердил 13 членов Общественной палаты Калининградской области. Соответствующий указ опубликован на сайте регионального правительства.
Губернатор Антон Алиханов утвердил 13 членов Общественной палаты Калининградской области. Соответствующий указ опубликован на сайте регионального правительства.
Изначально список главы области состоял из 20 фамилий претендентов в новый состав гражданского института. Однако по закону губернатор может утвердить лишь 13 человек.
От Алиханова в Общественную палату прошли соучредитель «Западной прессы» Марина Васильева, президент фонда «Региональная стратегия» Соломон Гинзбург,
В четверг, 19 октября, первых 13 из 39 членов Общественной палаты путём тайного голосования выбрали депутаты Облдумы. Теперь утверждённые региональным парламентом и губернатором 26 человек сформируют оставшийся состав гражданского института.
С 2017 года Общественная палата формируется по новому законодательству. Теперь кандидаты могут выдвигаться только от общественных и некоммерческих организаций. При этом НКО должна проработать на территории региона не менее трёх лет, а претендент обязан проживать в области. Сама же палата наделяется функцией контроля за деятельностью органов исполнительной власти.