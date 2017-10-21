Губернатор утвердил ещё 13 членов нового состава региональной Общественной палаты

Изначально список главы области состоял из 20 фамилий претендентов в новый состав гражданского института. Однако по закону губернатор может утвердить лишь 13 человек.

От Алиханова в Общественную палату прошли соучредитель «Западной прессы» Марина Васильева, президент фонда «Региональная стратегия» Соломон Гинзбург, вице-президент корпорации «Союз» Олег Грознецкий, редактор газеты «Калининградский Спорт» Сергей Кандалов, специалист по связям с общественностью ООО «KODE» Мария Круглова, инспектор областного военкомата Юрий Крысов, основатель благотворительного фонда «Верю в чудо» София Лагутинская, председатель регионального профсоюза работников связи Наталья Макаренко, гендиректор ООО «КБС Групп» Марат Мусин, председатель правления областного отделениия Всероссийского общества инвалидов Сергей Российский, ведущий специалист Центра молодёжи Игорь Самсонов, председатель правления регионального Союза рыболовецких колхозов Олег Твердохлеб и управляющий калининградским отделением Сбербанка Сергей Шамков.

С 2017 года Общественная палата формируется по новому законодательству. Теперь кандидаты могут выдвигаться только от общественных и некоммерческих организаций. При этом НКО должна проработать на территории региона не менее трёх лет, а претендент обязан проживать в области. Сама же палата наделяется функцией контроля за деятельностью органов исполнительной власти.