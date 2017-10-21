В должности областного вице-премьера утвержден Гарри Гольдман

Источник: Новый Калининград

«Глава региона отметил, что основные задачи, стоящие перед Гарри Гольдманом, — работа в туристическом секторе, с культурным сообществом. Антон Алиханов выразил мнение о необходимости чаще собирать совет по культуре», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, ему «хотелось бы чаще собираться с коллегами и обсуждать вопросы — нам есть что обсудить и куда двигаться».

Также речь шла о градостроении. «Особенно всех беспокоит Калининград, развитие и застройка Гурьевска, приморские муниципалитеты. В ближайшие полгода работа по установлению единой стратегий должна быть окончательно завершена».