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10:36 (мск), источник: Новый Калининград

В должности областного вице-премьера утвержден Гарри Гольдман

Гарри Гольдман избавился от приставки «врио», будучи назначен заместителем председателя регионального правительства. Данное решение губернатор Антон Алиханов озвучил в ходе личной встречи с Гольдманом, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе регионального правительства в пятницу.

Источник: Новый Калининград

«Глава региона отметил, что основные задачи, стоящие перед Гарри Гольдманом, — работа в туристическом секторе, с культурным сообществом. Антон Алиханов выразил мнение о необходимости чаще собирать совет по культуре», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, ему «хотелось бы чаще собираться с коллегами и обсуждать вопросы — нам есть что обсудить и куда двигаться».

Также речь шла о градостроении. «Особенно всех беспокоит Калининград, развитие и застройка Гурьевска, приморские муниципалитеты. В ближайшие полгода работа по установлению единой стратегий должна быть окончательно завершена».

«Я рассчитываю, что вы активизируете работу с зачастую разрушенными объектами культурно-исторического наследия. Необходимо их восстанавливать, консервировать и делать объектами притяжения, в том числе туристического», — добавил Антон Алиханов.

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