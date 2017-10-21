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09:23 (мск), источник: Новый Калининград

Андрей Ермак вошел в правительство Алиханова, оставшись министром культуры и туризма

Андрей Ермак стал полноправным министром культуры и туризма Калининградской области. Решение утвердить его в этой должности принял губернатор Антон Алиханов, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу в пресс-службе правительства.

Источник: Новый Калининград

Отмечается, что Ермаку поручено «уделить особое внимание развитию культурных учреждений области».

«Также нужно продолжать реализацию крупных проектов, которые мы с вами ведем в части развития центра Калининграда и приведения его в порядок — это осуществление концепции музейного центра города, — сказал Алиханов. — От вас требуется цельная и понятная структура концепции с этапами реализации, а мы будем дополнять ее финансированием».

В части развития туризма говорилось о том, что необходимо «сдать в срок и без нарушений» «крупные объекты в Светлогорске». «Нам нужно понимать, что мы имеем на сегодняшний день с точки зрения емкости туристического рынка. Чемпионат мира по футболу в 2018 году по вашему ведомству нужно отработать так, чтобы это событие дало нам несколько последующих волн туристического потока из тех стран, чьи команды приедут к нам играть», — описал желаемое развитие событий губернатор.

Напомним, в мае 2015 года распоряжением экс-губернатора Николая Цуканова Андрей Ермак стал региональным министром туризма. В октябре 2016 года Антон Алиханов, будучи врио губернатора, объединил министерства культуры и туризма, новую структуру тогда возглавил Андрей Ермак, став врио министра.

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