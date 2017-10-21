Андрей Ермак вошел в правительство Алиханова, оставшись министром культуры и туризма

«Также нужно продолжать реализацию крупных проектов, которые мы с вами ведем в части развития центра Калининграда и приведения его в порядок — это осуществление концепции музейного центра города, — сказал Алиханов. — От вас требуется цельная и понятная структура концепции с этапами реализации, а мы будем дополнять ее финансированием».

В части развития туризма говорилось о том, что необходимо «сдать в срок и без нарушений» «крупные объекты в Светлогорске». «Нам нужно понимать, что мы имеем на сегодняшний день с точки зрения емкости туристического рынка. Чемпионат мира по футболу в 2018 году по вашему ведомству нужно отработать так, чтобы это событие дало нам несколько последующих волн туристического потока из тех стран, чьи команды приедут к нам играть», — описал желаемое развитие событий губернатор.