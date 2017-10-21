Белый дом заявил о продолжении сотрудничества с Москвой по Сирии и КНДР
США продолжает пытаться работать с Россией по вопросам, связанным с Сирией и КНДР, заявила телеканалу CBS во время брифинга представитель Белого дома Сара Сандерс.
США продолжает пытаться работать с Россией по вопросам, связанным с Сирией и КНДР, заявила телеканалу CBS во время брифинга представитель Белого дома Сара Сандерс.
Сандерс отметила, что в
Ранее, 20 октября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москве и Вашингтону мешает договариваться «русофобский раж» в американском Конгрессе. Министр отметил, что пока продолжаются «игры» между президентом США Дональдом Трампом и конгрессменами, он сомневается «получить объективную реакцию на те или иные договоренности».