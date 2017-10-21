Белый дом заявил о продолжении сотрудничества с Москвой по Сирии и КНДР

Сандерс отметила, что в российско-американских отношениях «многое зависит от России», будет ли она «плохим или хорошим игроком» и какой «тип отношений они хотят иметь». «Мы пытаемся продолжать работать с ними [Россией] в вопросах, очень важных для национальной безопасности [США], в таких вопросах, как Сирия и Северная Корея», — ответила она на вопрос журналиста CBS о характере отношения администрации Трампа к России.