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00:00 (мск), источник: РБК

Белый дом заявил о продолжении сотрудничества с Москвой по Сирии и КНДР

США продолжает пытаться работать с Россией по вопросам, связанным с Сирией и КНДР, заявила телеканалу CBS во время брифинга представитель Белого дома Сара Сандерс.

Источник: AP 2017

Сандерс отметила, что в российско-американских отношениях «многое зависит от России», будет ли она «плохим или хорошим игроком» и какой «тип отношений они хотят иметь». «Мы пытаемся продолжать работать с ними [Россией] в вопросах, очень важных для национальной безопасности [США], в таких вопросах, как Сирия и Северная Корея», — ответила она на вопрос журналиста CBS о характере отношения администрации Трампа к России.

Ранее, 20 октября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москве и Вашингтону мешает договариваться «русофобский раж» в американском Конгрессе. Министр отметил, что пока продолжаются «игры» между президентом США Дональдом Трампом и конгрессменами, он сомневается «получить объективную реакцию на те или иные договоренности».

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20 октября© Ньюстюб
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