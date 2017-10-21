Встречавшиеся с сыном Трампа россияне поговорили с комиссией Сената США

Источник: AP 2017

Ричард Берр, глава комиссии Сената, расследующей возможное вмешательство Кремля в президентские выборы в США, заявил, что ему удалось поговорить с некоторыми гражданами России, которые присутствовали на встрече с сыном Дональда Трампа в июне 2016 года. Он не уточнил, с кем именно он беседовал и отказался от дальнейших комментариев, сообщает CNN.

Всего на встрече присутствовали четверо россиян, напоминает телекомпания: адвокат Наталья Весельницкая, лоббист Ринат Ахметшин, переводчик Анатолий Самочернов, а также вице-президент Crocus Group Ираклий Кавеладзе.

В конце августа издание Financial Times сообщало о том, что Ахметшин, работавший в советские времена в ГРУ, дал показания о встрече с сыном Трампа. Однако при этом не было информации о том, что же именно рассказал лоббист, имеющий ныне двойное гражданство России и США.

Встреча Ахметшина и Весельницкой с сыном Трампа состоялась 9 июня 2016 года. На ней сыну кандидата в президенты якобы обещали передать информацию, компрометирующую Хиллари Клинтон.

Известно, что в Башне Трампа тогда же присутствовал зять будущего президента Джаред Кушнер и политический советник миллиардера Пол Манафорт. Последние двое дали показания перед сенатской комиссией, тогда как добиться допроса Трампа-младшего конгрессменам не удалось.