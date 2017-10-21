Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на похороны Марьянова принесли венок с загадочной надписью
Секс сокращает жизнь
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Семья Этуша назвала подозреваемого в хищении денег
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
«Мы скоро придем» — в ДНР поведали о листовках с главой Пентагона
Обнаженная Асмус показала кадры из ванной - СМИ
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
Липницкая показала изменившуюся фигуру – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
«Против всех, да не всех!»: Ургант ответил видео на ролик Собчак
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
12Юбилей Эминема
09:09 (мск), источник: ДЕЙТА

Дмитрий Медведев призвал Дальний Восток вывозить зерно

Председатель правительства России Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам заявил, что Дальневосточный федеральный округ должен расширить экспортную инфраструктуру сельскохозяйственной продукции, сообщает «Deita. ru».

Источник: РИА "Новости"

По словам Медведева, нужны новые терминалы, оптово-распределительные центры, производства по переработке и логистике. Дальний Восток, по мнению председателя правительства — «огромный регион для поставок наших зерновых, продукции растениеводства. Нужно эти вопросы проработать».

Напомним, что китайские бизнесмены планируют создать в Приморье агропромышленный кластер.

Агропромышленный кластер «Тай Юань» является российско-китайским проектом по созданию производственного парка, объединяющего развитие животноводства и овощеводства, создание современного тепличного хозяйства и инфраструктуры, а также развитие агротуризма.

Инвесторами проекта выступают Группа компаний «Тай Юань» (Китай, провинция Цзилинь) и ПАО «Фонд регионального развития «Приморское Кольцо» (Группа компаний «Сумотори», Россия, Приморский край, г. Артем). Статус резидента компания получила в июле 2016 года.

Агропромышленный парк будет создан на территории Шкотовского района, населенный пункт Многоудобное, в Приморском крае. Здесь будут выращиваться картофель, зерновые, бобовые культуры. На базе этих земель планируется построить пять функциональных зон: штаб-квартиру, сельскохозяйственный участок, зоны промышленной переработки, логистики и туризма.

Дмитрий Санников.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Жителей и гостей Владивостока просят быть осторожными
В США допросили россиян-участников встречи с Трампом-младшим
СМИ: российский генерал купил недвижимость в США на $38 млн
Задержанный в Испании программист заочно арестован в России
Российской фигуристке не хватило 0,1 балла до мирового рекорда
Spiegel: НАТО не сможет дать отпор в случае нападения с востока
Трампа обвинили в намерении скрыть документы об убийстве Кеннеди
В РФ создадут систему автоматического формирования цен на водку
Спорт
Медведева в Москве: когда просто победы мало Главная звезда сборной России по фигурному катанию Евгения Медведева впервые за два года выступила в официальных соревнованиях в Москве
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Тверская улица станет пешеходной в новогодние праздники
Останкинская телебашня появится на почтовых марках
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь