Дмитрий Медведев призвал Дальний Восток вывозить зерно

Источник: РИА "Новости"

По словам Медведева, нужны новые терминалы, оптово-распределительные центры, производства по переработке и логистике. Дальний Восток, по мнению председателя правительства — «огромный регион для поставок наших зерновых, продукции растениеводства. Нужно эти вопросы проработать».

Напомним, что китайские бизнесмены планируют создать в Приморье агропромышленный кластер.

Агропромышленный кластер «Тай Юань» является российско-китайским проектом по созданию производственного парка, объединяющего развитие животноводства и овощеводства, создание современного тепличного хозяйства и инфраструктуры, а также развитие агротуризма.

Инвесторами проекта выступают Группа компаний «Тай Юань» (Китай, провинция Цзилинь) и ПАО «Фонд регионального развития «Приморское Кольцо» (Группа компаний «Сумотори», Россия, Приморский край, г. Артем). Статус резидента компания получила в июле 2016 года.

Агропромышленный парк будет создан на территории Шкотовского района, населенный пункт Многоудобное, в Приморском крае. Здесь будут выращиваться картофель, зерновые, бобовые культуры. На базе этих земель планируется построить пять функциональных зон: штаб-квартиру, сельскохозяйственный участок, зоны промышленной переработки, логистики и туризма.