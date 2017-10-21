Мирзиёев назначил нового замминистра народного образования
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил нового заместителя министра народного образования, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил нового заместителя министра народного образования, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Эту должность занял Жахонгир Сидиков, с 2014 года работавший заместителем начальника Главного управления Государственного бюджета Министерства финансов.
Новый замминистра имеет несколько высших образований. В 1999 году он закончил бакалавриат Ташкентского финансового института, в 2007 году — Национальную казначейскую школу Франции.
С 2001 года работал в системе Министерства финансов.
Напомним, что в начале июля этого года глава государства в экспериментальном порядке назначил 22-летнего выпускника Сингапурского института развития менеджмента в Ташкенте Алишера Садуллаева заместителем министра народного образования по вопросам молодежной политики.