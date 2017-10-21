Мирзиёев назначил нового замминистра народного образования

Источник: Sputnik

Эту должность занял Жахонгир Сидиков, с 2014 года работавший заместителем начальника Главного управления Государственного бюджета Министерства финансов.

Новый замминистра имеет несколько высших образований. В 1999 году он закончил бакалавриат Ташкентского финансового института, в 2007 году — Национальную казначейскую школу Франции.

С 2001 года работал в системе Министерства финансов.