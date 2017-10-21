Условия жизни на Дальнем Востоке должны быть лучше, чем в столице — Николай Харитонов

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Хабаровск, 21 октября, AmurMedia.

Для того чтобы привлечь молодых и инициативных профессионалов на Дальний Восток, нам надо вместе сделать так, чтобы условия для жизни и работы на Дальнем Востоке были на уровне, или лучше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе минвостокразвития.

«Нельзя забывать и о государственной поддержке уже живущих на Дальнем Востоке. Государство должно особо ценить тех, кто в трудные годы не уехал с Дальнего Востока: живет, работает или учится, воспитывает детей, и своим примером показывает любовь к Дальнему Востоку. Пока молодежь уезжает, мы не можем остановить отток населения с дальневосточных регионов. Не могу не сказать о пенсионерах, о людях пожилого возраста. Им всем сейчас необходима наша поддержка и забота. Государство должно подумать о тех, кто отдал все свои силы, здоровье, поднимая экономику дальневосточного края», — отметил Николай Харитонов.

До 1 ноября Правительство России должно определит порядок утверждения и источники финансирования мероприятий комплексных планов развития дальневосточных регионов. Соответствующее поручение подписал президент России по итогам прошедшего во Владивостоке президиума Государственного совета, посвящённое вопросам комплексного социально-экономического развития регионов Дальнего Востока.