Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на похороны Марьянова принесли венок с загадочной надписью
Секс сокращает жизнь
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Севший из-за пассажирки рейс застрял в Сибири
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
«Мы скоро придем» — в ДНР поведали о листовках с главой Пентагона
Обнаженная Асмус показала кадры из ванной - СМИ
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
Липницкая показала изменившуюся фигуру – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
«Против всех, да не всех!»: Ургант ответил видео на ролик Собчак
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
12Юбилей Эминема
09:28 (мск), источник: AmurMedia.ru

Условия жизни на Дальнем Востоке должны быть лучше, чем в столице — Николай Харитонов

По мнению главы думского комитета, региону нужно выделять больше государственных средств для развития экономики и социальной сферы.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 21 октября, AmurMedia.

Для того чтобы привлечь молодых и инициативных профессионалов на Дальний Восток, нам надо вместе сделать так, чтобы условия для жизни и работы на Дальнем Востоке были на уровне, или лучше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе минвостокразвития.

«Нельзя забывать и о государственной поддержке уже живущих на Дальнем Востоке. Государство должно особо ценить тех, кто в трудные годы не уехал с Дальнего Востока: живет, работает или учится, воспитывает детей, и своим примером показывает любовь к Дальнему Востоку. Пока молодежь уезжает, мы не можем остановить отток населения с дальневосточных регионов. Не могу не сказать о пенсионерах, о людях пожилого возраста. Им всем сейчас необходима наша поддержка и забота. Государство должно подумать о тех, кто отдал все свои силы, здоровье, поднимая экономику дальневосточного края», — отметил Николай Харитонов.

До 1 ноября Правительство России должно определит порядок утверждения и источники финансирования мероприятий комплексных планов развития дальневосточных регионов. Соответствующее поручение подписал президент России по итогам прошедшего во Владивостоке президиума Государственного совета, посвящённое вопросам комплексного социально-экономического развития регионов Дальнего Востока.

Региональные комплексные планы направлены на решение ключевых проблем дальневосточных регионов и развитие приоритетных направлений экономики и социальной сферы. Отдельный акцент делается на использовании новых инструментов опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока — ТОРов, Свободного порта Владивосток, целевой государственной поддержки инвестиционных проектов, программы «Дальневосточный гектар». Показатели, характеризующие социальное развитие регионов, сопряжены с реализацией Концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года, утвержденной Правительство России. Экономические показатели комплексных планов учитывают целевые ориентиры федеральных и региональных документов стратегического планирования.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Звездопад в ноябре: Наргиз, Темникова, Слава КПСС он же Гнойный и мужское эротическое шоу
Молодоженов, создавших семью в День рождения Хабаровского края, поздравил Вячеслав Шпорт
В США допросили россиян-участников встречи с Трампом-младшим
СМИ: российский генерал купил недвижимость в США на $38 млн
Задержанный в Испании программист заочно арестован в России
Российской фигуристке не хватило 0,1 балла до мирового рекорда
Spiegel: НАТО не сможет дать отпор в случае нападения с востока
Трампа обвинили в намерении скрыть документы об убийстве Кеннеди
В РФ создадут систему автоматического формирования цен на водку
Спорт
Медведева в Москве: когда просто победы мало Главная звезда сборной России по фигурному катанию Евгения Медведева впервые за два года выступила в официальных соревнованиях в Москве
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
За три года цены на дачи просели на четверть
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь