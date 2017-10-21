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09:25 (мск), источник: Восток Медиа

Из-за задымлений в Хабаровске Шпорт обратился к губернаторам ЕАО и Китая

Ситуацию с загрязнением воздуха правительство региона держит на особом контроле.

Глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт обратился к губернаторам ЕАО и провинции Хэйлунцзян с просьбой разобраться с пожарами на территории регионов. Из-за этого в Хабаровского крае наблюдается задымление, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.

По данным министерства природных ресурсов региона, сложившаяся ситуация обусловлена переносом дыма с территорий провинции Хэйлунцзян и Еврейской автономной области. Там уже не первый день наблюдаются возгорания, причиной которых преимущественно являются сельскохозяйственные палы и выжигание травы. При этом в Хабаровском крае природные пожары не действуют.

Вячеслав Шпорт направил в адрес губернаторов ЕАО и провинции Хэйлунцзян обращения о предотвращении пожаров и недопущении поджогов травы. Правительство края держит ситуацию на особом контроле.

По последним данным краевой системы наблюдения за состоянием окружающей среды, в атмосферном воздухе превышено максимально допустимые разовые концентрации тонкодисперсных взвешенных веществ в 1,12 раза. Сегодня, 21 октября, вечером, считают синоптики, направление ветра изменится и качество воздуха улучшится.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Хабаровск тонет в дыму из-за пожаров в ЕАО и Китае. Из-за дыма в дальневосточной столице стало больше вредных веществ в воздухе.

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