Из-за задымлений в Хабаровске Шпорт обратился к губернаторам ЕАО и Китая

Глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт обратился к губернаторам ЕАО и провинции Хэйлунцзян с просьбой разобраться с пожарами на территории регионов. Из-за этого в Хабаровского крае наблюдается задымление, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.

По данным министерства природных ресурсов региона, сложившаяся ситуация обусловлена переносом дыма с территорий провинции Хэйлунцзян и Еврейской автономной области. Там уже не первый день наблюдаются возгорания, причиной которых преимущественно являются сельскохозяйственные палы и выжигание травы. При этом в Хабаровском крае природные пожары не действуют.

Вячеслав Шпорт направил в адрес губернаторов ЕАО и провинции Хэйлунцзян обращения о предотвращении пожаров и недопущении поджогов травы. Правительство края держит ситуацию на особом контроле.

По последним данным краевой системы наблюдения за состоянием окружающей среды, в атмосферном воздухе превышено максимально допустимые разовые концентрации тонкодисперсных взвешенных веществ в 1,12 раза. Сегодня, 21 октября, вечером, считают синоптики, направление ветра изменится и качество воздуха улучшится.