Из-за задымлений в Хабаровске Шпорт обратился к губернаторам ЕАО и Китая
Ситуацию с загрязнением воздуха правительство региона держит на особом контроле.
Ситуацию с загрязнением воздуха правительство региона держит на особом контроле.
Глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт обратился к губернаторам ЕАО и провинции Хэйлунцзян с просьбой разобраться с пожарами на территории регионов.
По данным министерства природных ресурсов региона, сложившаяся ситуация обусловлена переносом дыма с территорий провинции Хэйлунцзян и Еврейской автономной области. Там уже не первый день наблюдаются возгорания, причиной которых преимущественно являются сельскохозяйственные палы и выжигание травы. При этом в Хабаровском крае природные пожары не действуют.
Вячеслав Шпорт направил в адрес губернаторов ЕАО и провинции Хэйлунцзян обращения о предотвращении пожаров и недопущении поджогов травы. Правительство края держит ситуацию на особом контроле.
По последним данным краевой системы наблюдения за состоянием окружающей среды, в атмосферном воздухе превышено максимально допустимые разовые концентрации тонкодисперсных взвешенных веществ в 1,12 раза. Сегодня, 21 октября, вечером, считают синоптики, направление ветра изменится и качество воздуха улучшится.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Хабаровск тонет в дыму