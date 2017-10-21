Мирзиёев подарил Macbook школьнику из Ташкента
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Президент Узбекистана подарил Macbook 11-летнему школьнику из Ташкента Жавохиру Синдарову, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Президент Узбекистана подарил Macbook 11-летнему школьнику из Ташкента Жавохиру Синдарову, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Памятный подарок от Мирзиёева был вручен Жавохиру в связи с его успехами на шахматном поприще — на днях школьнику было присвоено звание Международного мастера по шахматам. В настоящее время узбекистанец занимает второе место в мире в рейтинге юниоров 2005 года рождения.
Жавохир занимается шахматами с четырех лет. В 2012 году он завоевал «золото» и «серебро» на чемпионате Азии среди школьников в Индии, в 2013 году — «серебро» на чемпионате Азии среди шахматистов до 18 лет в Иране.
Еще через год его ждал успех на чемпионате мира по рапиду и блицу среди школьников. Здесь талантливый узбекистанец получил сразу две золотые награды. Продолжилась победная серия на чемпионате мира по шахматам среди школьников в Бразилии, где была завоевана золотая медаль, а также в 2015 году на таком же турнире в Таиланде, где узбекистанец занял высшую ступень пьедестала почета.
В прошлом году ему удалось стать серебряным призером чемпионата мира среди школьников в России, а 2017-м — завоевать два «золота» на чемпионате Азии по шахматам среди спортсменов в возрасте от 8 до 18 лет.