МИД России указал на безответственность позиции Трампа по Ирану

«Мы с большим сожалением были вынуждены наблюдать, что позитивная динамика реализации соглашения не удержала президента США Дональда Трампа от того, чтобы не подтвердить Конгрессу соблюдение Ираном своей части сделки», — отметил дипломат, подчеркнув, что данное решение является безответственным в том числе по отношению к международному сообществу.
Рябков добавил, что США, по его мнению, еще не готовы организовать совместное заседание Ирана и «шестерки» (пять постоянных членов СБ ООН и Германия).
Также дипломат отметил, что Вашингтон «в очередной раз взял вопросы мировой безопасности и стабильности в заложники определенным конъюнктурным процессам, отдал эти вопросы на откуп и на рассмотрение политикам, деятелям, которые, по большому счету, далеки от содержательной части имеющейся договоренности».
14 октября Трамп объявил о готовности пересмотреть ядерную сделку с Ираном. По его словам, Иран не выполняет требований договора, в связи с чем он направит соответствующее представление в Конгресс.
Соглашение об урегулировании многолетней проблемы иранского атома было достигнуто Исламской Республикой и шестеркой международных посредников 14 июля 2015 года. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.