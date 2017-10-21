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11:16 (мск), источник: Lenta.Ru

МИД России указал на безответственность позиции Трампа по Ирану

В России считают безответственным решение президента США Дональда Трампа, который не подтвердил Конгрессу соблюдение Ираном условий ядерного соглашения. Об этом в субботу, 21 октября, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Мы с большим сожалением были вынуждены наблюдать, что позитивная динамика реализации соглашения не удержала президента США Дональда Трампа от того, чтобы не подтвердить Конгрессу соблюдение Ираном своей части сделки», — отметил дипломат, подчеркнув, что данное решение является безответственным в том числе по отношению к международному сообществу.

Рябков добавил, что США, по его мнению, еще не готовы организовать совместное заседание Ирана и «шестерки» (пять постоянных членов СБ ООН и Германия).

Также дипломат отметил, что Вашингтон «в очередной раз взял вопросы мировой безопасности и стабильности в заложники определенным конъюнктурным процессам, отдал эти вопросы на откуп и на рассмотрение политикам, деятелям, которые, по большому счету, далеки от содержательной части имеющейся договоренности».

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14 октября Трамп объявил о готовности пересмотреть ядерную сделку с Ираном. По его словам, Иран не выполняет требований договора, в связи с чем он направит соответствующее представление в Конгресс.

Соглашение об урегулировании многолетней проблемы иранского атома было достигнуто Исламской Республикой и шестеркой международных посредников 14 июля 2015 года. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

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