МИД России указал на безответственность позиции Трампа по Ирану

Источник: РИА "Новости"

«Мы с большим сожалением были вынуждены наблюдать, что позитивная динамика реализации соглашения не удержала президента США Дональда Трампа от того, чтобы не подтвердить Конгрессу соблюдение Ираном своей части сделки», — отметил дипломат, подчеркнув, что данное решение является безответственным в том числе по отношению к международному сообществу.

Рябков добавил, что США, по его мнению, еще не готовы организовать совместное заседание Ирана и «шестерки» (пять постоянных членов СБ ООН и Германия).

Также дипломат отметил, что Вашингтон «в очередной раз взял вопросы мировой безопасности и стабильности в заложники определенным конъюнктурным процессам, отдал эти вопросы на откуп и на рассмотрение политикам, деятелям, которые, по большому счету, далеки от содержательной части имеющейся договоренности».

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14 октября Трамп объявил о готовности пересмотреть ядерную сделку с Ираном. По его словам, Иран не выполняет требований договора, в связи с чем он направит соответствующее представление в Конгресс.