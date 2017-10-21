СМИ назвали претендентов на замороженные активы Гульнары Каримовой

Источник: Kommersant.uz

Об сообщает швейцарская газета Le Temps. По информации издания, США требуют $550 млн. Сумма, на которую претендуют Нидерланды, не уточняется.

Источники газеты не исключают, что решение о реституции средств может быть принято в ближайшее время, этот вопрос обсуждается в Берне с участием прокуратуры, которая ведет дело Каримовой, Минюста Швейцарии, а также федерального департамента по международным делам. По данным издания, замороженные активы были получены в качестве взяток от различных телекоммуникационных компаний.

Швейцария арестовала $784 млн активов по делу Гульнары Каримовой еще в июле.

В августе Узбекистан попросил арестовать российскую недвижимость дочери бывшего президента. Следователи обнаружили в Москве несколько квартир, особняк на Рублевке и квартиру в жилом комплексе «Камелот», по оценке экспертов, стоимостью $4,5 млн.

В июле генпрокуратура впервые официально раскрыла информацию о возбужденном в 2013 году уголовном деле в отношении Гульнары Каримовой. С 2014 года было известно лишь, что она обвиняется в коррупции, однако ни о приговоре, ни о месте заключения нигде не сообщалось.

Из опубликованных документов стало известно, что приговор дочери бывшего узбекского лидера был вынесен в августе 2015 года. В результате Каримову приговорили к пятилетнему сроку.