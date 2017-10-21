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11:04 (мск), источник: Publika.md

Намечены границы еще 18 одномандатных избирательных округов на юге и в центральной части страны

Намечены границы еще 18 одномандатных избирательных округов. Профильная комиссия определила их на юге и в центральной части страны. Границы предварительные и будут уточняться.

Источник: Publika.md

В Тараклийском районе, население которого немногим превышает 35 тысяч человек, предлагается создать отдельный избирательный округ. В Гагаузии — два округа, в муниципии Кишинев — 11.

«Мы должны гарантировать, что в каждом из этих избирательных округов примерно одинаковое количество избирателей. Исключение составляет Тараклийский район. Так мы соблюдаем требование Венецианской комиссией и Совета Европы о подлинности политической воли национальных меньшинств», — сказал глава Комиссии по созданию округов Юрий Чокан.

Ранее на этой неделе профильная комиссия наметила границы 15 избирательных округов на севере страны. Всего до парламентских выборов 2018 года создадут 51. Пять из них отвели Приднестровью и гражданам Молдовы за рубежом.

По данным Центризбиркома, в нашей стране зарегистрированы два миллиона 873 тысячи 707 граждан с правом голоса.

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