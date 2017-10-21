Истекает срок подачи заявок на участие в референдуме по отставке мэра Дорина Киртоакэ

Агитационную кампанию начала лишь Партия социалистов, которая была инициатором плебисцита.



Дорину Киртоакэ в участии в референдуме отказали. Как пояснил Окружной избирательный совет, заявление мэра не приняли, так как он подал его не лично, а через доверенное лицо.



По мнению муниципальных советников, участвовать в референдуме должны политические партии, а не физические лица. Тогда о намерении подать заявку сообщила Либеральная партия.



Референдум назначен на 19 ноября. Агитационная кампания продлится до 17-го. Демократы, ЛДПМ и Партия действия и солидарности сообщили, что не станут участвовать в плебисците.