Истекает срок подачи заявок на участие в референдуме по отставке мэра Дорина Киртоакэ
Сегодня последний день регистрации партий для участия в референдуме по вопросу об отстранении от должности мэра столицы Дорина Киртоакэ.
Сегодня последний день регистрации партий для участия в референдуме по вопросу об отстранении от должности мэра столицы Дорина Киртоакэ.
Агитационную кампанию начала лишь Партия социалистов, которая была инициатором плебисцита.
Дорину Киртоакэ в участии в референдуме отказали. Как пояснил Окружной избирательный совет, заявление мэра не приняли, так как он подал его не лично, а через доверенное лицо.
По мнению муниципальных советников, участвовать в референдуме должны политические партии, а не физические лица. Тогда о намерении подать заявку сообщила Либеральная партия.
Референдум назначен на 19 ноября. Агитационная кампания продлится до 17-го. Демократы, ЛДПМ и Партия действия и солидарности сообщили, что не станут участвовать в плебисците.
Европейская народная партия и «Платформа Достоинство и правда» предложили избирателям самостоятельно принять решение об участии в референдуме.