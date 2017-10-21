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11:07 (мск), источник: Publika.md

Истекает срок подачи заявок на участие в референдуме по отставке мэра Дорина Киртоакэ

Сегодня последний день регистрации партий для участия в референдуме по вопросу об отстранении от должности мэра столицы Дорина Киртоакэ.

Источник: Publika.md

Агитационную кампанию начала лишь Партия социалистов, которая была инициатором плебисцита.

Дорину Киртоакэ в участии в референдуме отказали. Как пояснил Окружной избирательный совет, заявление мэра не приняли, так как он подал его не лично, а через доверенное лицо.

По мнению муниципальных советников, участвовать в референдуме должны политические партии, а не физические лица. Тогда о намерении подать заявку сообщила Либеральная партия.

Референдум назначен на 19 ноября. Агитационная кампания продлится до 17-го. Демократы, ЛДПМ и Партия действия и солидарности сообщили, что не станут участвовать в плебисците.

Европейская народная партия и «Платформа Достоинство и правда» предложили избирателям самостоятельно принять решение об участии в референдуме.

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