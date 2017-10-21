Лукашенко о мусоре: гора уже из космоса видна

Источник: Sputnik.by

«На полигоне “Северный” за период его эксплуатации с 1981 года захоронено 25 миллионов тонн отходов, что более чем в 7 раз превышает проектные нагрузки. И гора отходов уже видна при подъезде к городу за несколько десятков километров и из космоса очень хорошо видна», — отметил Лукашенко.

Глава государства заявил, что наблюдает переполненные полигоны, когда пролетает над Беларусью и потребовал разработать долгосрочную программу по рекультивации и закрытию полигонов, а также внедрению новых подходов к обращению с отходами.

«У нас не так много свободной земли, чтобы строить полигоны и складировать на них мусор. Тем более вам показали самые современные образцы и подходы к этому делу», — потребовал от чиновников современного взгляда на проблему глава государства.