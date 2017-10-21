Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
"Больше не могу жить при Путине": Божена Рынска покидает Россию
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Путин назвал самую главную ошибку России за 15 лет
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Обнаженная Асмус показала кадры ванной - СМИ
Российский С-400 пытались скопировать - Шаманов
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Липницкая надела платье, подчеркнувшее ее изменившееся тело – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
13:23 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко о мусоре: гора уже из космоса видна

МИНСК, 21 окт — Sputnik. Президент Беларуси заявил, что гора отходов под Минском видна даже из космоса. На республиканском семинаре на тему «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны» он отметил, что большинство полигонов для захоронения отходов построены в советские времена и исчерпали мощности.

Источник: Sputnik.by

«На полигоне “Северный” за период его эксплуатации с 1981 года захоронено 25 миллионов тонн отходов, что более чем в 7 раз превышает проектные нагрузки. И гора отходов уже видна при подъезде к городу за несколько десятков километров и из космоса очень хорошо видна», — отметил Лукашенко.

Глава государства заявил, что наблюдает переполненные полигоны, когда пролетает над Беларусью и потребовал разработать долгосрочную программу по рекультивации и закрытию полигонов, а также внедрению новых подходов к обращению с отходами.

«У нас не так много свободной земли, чтобы строить полигоны и складировать на них мусор. Тем более вам показали самые современные образцы и подходы к этому делу», — потребовал от чиновников современного взгляда на проблему глава государства.

Он отметил, что хотел бы видеть включение ученых в решение этого вопроса. Науку он призвал определить, что рентабельнее — сожжение мусора или переработка. Ежегодно в республике образуется 4 миллиона тонн твердых коммунальных отходов, из них в минувшем году захоронено 84%, а переработано только 16% отходов. По этому показателю Беларусь опередила все страны СНГ, но президент требует еще более основательного подхода, чтобы свободные площадки лесных массивов не покрывались мусором.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Семь секунд на маневрирование: новые правила для мотоциклистов
Смерть под колесами скорой: водитель до последнего верил в оправдание
МИД России указал на безответственность позиции Трампа по Ирану
СМИ: российский генерал купил недвижимость в США на $38 млн
В Мюнхене мужчина с ножом напал на прохожих
Овечкин установил рекорд НХЛ
Глава WWF: Россия - одна из самых чистых стран
СМИ узнали о желании Трампа скрыть документы об убийстве Кеннеди
Spiegel: НАТО не сможет дать отпор в случае нападения с востока
Спорт
Медведева в Москве: когда просто победы мало Главная звезда сборной России по фигурному катанию Евгения Медведева впервые за два года выступила в официальных соревнованиях в Москве
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
За три года цены на дачи просели на четверть
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь