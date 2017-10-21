Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
"Больше не могу жить при Путине": Божена Рынска покидает Россию
Путин предупредил о бойне в случае закрытия границы с Донбассом
Вызывает ли окрашивание волос рак: правда и мифы
Ирина Шейк в откровенном наряде пообедала с подругами (фото)
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
«Мы скоро придем» — в ДНР поведали о листовках с главой Пентагона
Обнаженная Асмус показала кадры из ванной - СМИ
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Липницкая надела платье, подчеркнувшее ее изменившееся тело – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
Кто арендует офисы в «Москва-Сити»
В Нью-Йорке продают остров за $125 млн
Фоторепортажи
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
12Юбилей Эминема
14:58 (мск), источник: Sputnik

В Ташкенте открылся визовый центр Испании

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. В Ташкенте состоялась церемония открытия визового центра Испании, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Источник: Sputnik

Центр работает под мировым брендом компании BLS International, которая выиграла тендер по управлению визовыми центрами и имеет опыт работы с дипломатическими представительствами в разных странах.

Испанский визовый центр будет предоставлять услуги по оказанию визовой поддержки, а именно консультация, сбор, обработка и направление документов в Генеральное консульство Испании в Москве, для последующего получения Шенгенской визы в эту страну.

По словам одного из сотрудников центра, визовый сбор для взрослых будет составлять 603,5 тысячи сумов, а для детей от шести лет — 158 тысяч сумов. Среди тех, кто освобожден от сборов, — дети младше шестилетнего возраста и родственники граждан Евросоюза. Собранные документы рассматриваются около 2−3 недель.

Центр имеет хорошо подготовленный персонал для обработки заявок, также для удобства заявителей создан веб-сайт. Кроме того, визовый центр в Ташкенте имеет возможность сотрудничать с другими странами Шенгенского соглашения по предварительному одобрению Испанской миссии.

«Мы создаем новые ориентиры, предоставляя качественные услуги с наивысшей удовлетворенностью заявителей. Наша цель всегда заключалась в предоставлении услуг мирового класса для клиентов и в оформлении всего визового процесса на высшем уровне», — отметил он.

На церемонии открытия почетный гость, генеральный консул Королевства Испании в Российской Федерации Итсиар Акеррета Табоада отметила дополнительные виды сервиса, включая места для ожидания, фотокопировальный курьер, оказание помощи при заполнении формы, SMS-оповещение, фото-стенд и услуги страхования, которые компания BLS предоставляет в Испанском визовом центре для своих клиентов.

По словам почетного консула Королевства Испании в Республике Узбекистан Альфонсо Лопез Пандиелла, новый визовый центр должен стать мостом для развития двусторонних отношений между Испанией и Узбекистаном и внести свой вклад в развитие двусторонних отношений в сфере туризма.

BLS International является крупнейшим в мире специализированным поставщиком услуг для получения виз, паспортов, консульских услуг, аттестации и гражданских услуг правительствам и дипломатическим представительствам в глобальном масштабе с 2005 года. Компания работает более чем в 22 странах и предоставляет услуги через 2325 офисов по всему миру.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 По стопам сестры: Лола Каримова показала публике неоднозначное фото
Мирзиёев подарил Macbook школьнику из Ташкента
Мадрид отстранил от власти правительство Каталонии
В НАТО опровергли обвинения в неспособности противостоять России
В Мюнхене мужчина с ножом напал на прохожих
Овечкин установил рекорд НХЛ
Россия и Турция согласовали поставки томатов
МИД России указал на безответственность позиции Трампа по Ирану
Глава WWF: Россия - одна из самых чистых стран
Спорт
Дуэль провальных тренеров АПЛ и еще 5 крутых матчей выходных А еще итальянская жара в Неаполе, которая точно бросит вас в пот
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь