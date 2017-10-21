Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
"Больше не могу жить при Путине": Божена Рынска покидает Россию
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Наезд на толпу в Харькове произошел во время гонок
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
«Мы скоро придем» — в ДНР поведали о листовках с главой Пентагона
Обнаженная Асмус показала кадры из ванной - СМИ
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Липницкая надела платье, подчеркнувшее ее изменившееся тело – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
Кто арендует офисы в «Москва-Сити»
В Нью-Йорке продают остров за $125 млн
Фоторепортажи
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
12Юбилей Эминема
14:16 (мск), источник: Prokazan.ru

Минниханов встретился с министром экономики Турции и пригласил его посетить матчи ЧМ-2018

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром экономики Турции Нихатом Зейбекджи, сообщает пресс-служба главы республики.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в экономике, строительстве, промышленности, а после этого Минниханов пригласил министра посетить матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году, который пройдет в России.

 — Наша республика придает большое значение развитию связей с Турцией. Турецкие компании на сегодняшний день инвестировали в Татарстан свыше 2 млрд долларов. В республике успешно функционируют 10 турецких заводов, работа в данной сфере продолжается, — отметил президент.

Минниханов также добавил, что Татарстан ведет работу с одной из крупнейших промышленных зон Турции «Гебзе», которая готова выступить оператором по развитию Свияжского мультимодального комплекса и ОЭЗ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Организация CIT, отслеживающая потери в Сирии, сообщила о смерти наемника из Казани
Мадрид отстранил от власти правительство Каталонии
В НАТО опровергли обвинения в неспособности противостоять России
В Мюнхене мужчина с ножом напал на прохожих
Овечкин установил рекорд НХЛ
Россия и Турция согласовали поставки томатов
МИД России указал на безответственность позиции Трампа по Ирану
Глава WWF: Россия - одна из самых чистых стран
Спорт
Дуэль провальных тренеров АПЛ и еще 5 крутых матчей выходных А еще итальянская жара в Неаполе, которая точно бросит вас в пот
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь