Минниханов встретился с министром экономики Турции и пригласил его посетить матчи ЧМ-2018
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром экономики Турции Нихатом Зейбекджи, сообщает
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром экономики Турции Нихатом Зейбекджи, сообщает
В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в экономике, строительстве, промышленности, а после этого Минниханов пригласил министра посетить матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году, который пройдет в России.
— Наша республика придает большое значение развитию связей с Турцией. Турецкие компании на сегодняшний день инвестировали в Татарстан свыше 2 млрд долларов. В республике успешно функционируют 10 турецких заводов, работа в данной сфере продолжается, — отметил президент.
Минниханов также добавил, что Татарстан ведет работу с одной из крупнейших промышленных зон Турции «Гебзе», которая готова выступить оператором по развитию Свияжского мультимодального комплекса и ОЭЗ.