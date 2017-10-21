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18:06 (мск), источник: Газета.Ру

Кириенко рассказал о проектах платформы «Россия — страна возможностей»

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал в субботу о четырех главных проектах, запущенных в рамках платформы «Россия — страна возможностей» (странавозможностей.рф).

Источник: РИА "Новости"

Всего таких проектов десять, и они охватывают возраст от 7 до 50 лет.

Конкурс «Лидеры России», на который поступило за две недели более чем 120 тыс. заявок, является первым из четырех проектов.

«Пусть после этого мне кто-нибудь расскажет, что у нас молодежь не инициативная, что она ленивая и что ей ничего не надо. Полное вранье, на мой взгляд, и фестиваль это подтверждает», — подчеркнул он.

Кириенко подчеркнул, что это платформа являются «абсолютно открытой», к которой «каждый день присоединяются новые проекты».

Он отметил, что второй проект, запущенный в рамках платформы «Россия - страна возможностей», называется «Управляй» и нацелен на студентов, «у которых нет управленческого стажа».

При этом он напомнил, что первый проект — «Лидеры России» — направлен «на молодых, но состоявшихся управленцев».

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Третий проект - это грантовый конкурс молодежных инициатив, уточнил он.

«Мы понимали, что не все настроены идти в бизнес, кто-то настроен на социальное служение, кто связывает свою жизнь с волонтерскими проектами, и это не менее почетно, чем государственное управление», — цитирует Кириенко ТАСС.

По его словам, четвертым проектом является «Российское движение школьников: территория самоуправления».

«Надо талантливых ребят поддерживать, помогать им самореализовываться не только со студенческой скамьи, но надо начинать со школьников», — добавил он.

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