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13:45 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов раскритиковал чиновников, «проспавших» федеральный проект

УФА, 21 окт 2017. /ИА «Башинформ» /. В ходе совещания по вопросам развития кооперативного движения глава Башкортостана Рустэм Хамитов раскритиковал деятельность чиновников Министерства сельского хозяйства республики, «проспавших» участие в пилотном федеральном проекте.

Источник: Башинформ

— По непонятным для меня причинам в числе 10 регионов, которые получили статус пилотных в рамках федерального проекта по развитию сельхозпотребкооперации, нашей республики нет, — сказал Рустэм Хамитов. — Эта работа ведётся в рамках реализации решений протокола по итогам заседания президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию. Я сам лично выступал на этом совещании, говорил о том, что необходимо развивать кооперативное движение в стране. И вот таким образом мой почин «подхватили» наши республиканские структуры. Совесть есть?! Томску, Тюмени, Ульяновску, Якутии сельхозпотребкооперация нужна, а нам — нет. Считаю, что те, кто отвечает за эту работу, в очередной раз «проспали». Не использовали возможности, которые предоставляет в том числе федеральное правительство.

Глава республики отметил, что в настоящее время Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства формирует вторую очередь пилотного проекта.

— Башкортостан должен войти в эту вторую пилотную группу регионов. Просто-напросто обязан, — подчеркнул Рустэм Хамитов. — Чтобы эта работа у нас встала на системные рельсы, на основе республиканской программы развития сельхозпотребкооперации, с соответствующими субсидиями, обучением и т. д. Совесть есть?! Поручаю правительству незамедлительно заняться этой работой.

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