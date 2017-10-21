Рустэм Хамитов раскритиковал чиновников, «проспавших» федеральный проект

— По непонятным для меня причинам в числе 10 регионов, которые получили статус пилотных в рамках федерального проекта по развитию сельхозпотребкооперации, нашей республики нет, — сказал Рустэм Хамитов. — Эта работа ведётся в рамках реализации решений протокола по итогам заседания президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию. Я сам лично выступал на этом совещании, говорил о том, что необходимо развивать кооперативное движение в стране. И вот таким образом мой почин «подхватили» наши республиканские структуры. Совесть есть?! Томску, Тюмени, Ульяновску, Якутии сельхозпотребкооперация нужна, а нам — нет. Считаю, что те, кто отвечает за эту работу, в очередной раз «проспали». Не использовали возможности, которые предоставляет в том числе федеральное правительство.