В НАТО опровергли обвинения в неспособности противостоять России

Силы НАТО сейчас более готовы и способны к развертыванию, чем когда-либо за последние десятилетия.
Оана ЛунгескуОфициальный представитель Североатлантического альянса
Лунгеску отметила, что альянс проводит усиление коллективной обороны со времен холодной войны.
«Кроме того, НАТО утроила численность своих Сил реагирования, в основе которых находится пятитысячный контингент сверхбыстрого реагирования», — добавила представитель организации.
Ранее немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на секретный доклад альянса для внутреннего пользования сообщило, что в НАТО не готовы дать отпор России в случае ее нападения на позиции на восточном фланге.
В качестве причины называются логистические возможности альянса, которые не позволят своевременно отреагировать на потенциальную угрозу и совершить оперативную переброску войск. Отмечается, что логистическая система атрофировалась с момента окончания холодной войны.