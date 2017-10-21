В НАТО опровергли обвинения в неспособности противостоять России

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Силы НАТО сейчас более готовы и способны к развертыванию, чем когда-либо за последние десятилетия. Оана Лунгеску Официальный представитель Североатлантического альянса

Лунгеску отметила, что альянс проводит усиление коллективной обороны со времен холодной войны.

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«Кроме того, НАТО утроила численность своих Сил реагирования, в основе которых находится пятитысячный контингент сверхбыстрого реагирования», — добавила представитель организации.

Ранее немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на секретный доклад альянса для внутреннего пользования сообщило, что в НАТО не готовы дать отпор России в случае ее нападения на позиции на восточном фланге.