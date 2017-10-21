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14:51 (мск), источник: Интерфакс

РФ и Турция подготовили решение о возможности поставок томатов с 1 ноября

Ранее планировалось разрешить Турции поставлять в Россию 50 тыс. тонн помидоров с четырех предприятий с начала декабря.

Источник: AP 2017

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU — Россия и Турция подготовили решение о возможности поставок турецких томатов в объеме 50 тыс. тонн с 1 ноября, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в субботу по итогам российско-турецкой межправкомисии.

Мы обсудили также вопросы снятия барьеров с торгово-экономического сотрудничества, вопрос снятия ограничений, в том числе с поставок томатов из Турции в Россию. Такое решение о возможности поставок томатов с 1 ноября в объеме 50 тысяч тонн томатов подготовлено.
Александр Новак
Глава Минэнерго РФ

Ранее Новак сообщал, что Россия с 1 декабря планировала разрешить поставки помидоров в данном объеме с четырех турецких предприятий.

Томатные санкции

Россия запретила поставки овощей и фруктов из Турции с 1 января 2016 года после того, как в ноябре 2015 года в небе над Сирией турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24. Ограничения поэтапно снимались, под запретом пока остаются только поставки томатов. До 1 января 2016 года они были основной статьей турецкого овощного экспорта в Россию.

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Ограничения на поставки растениеводческой продукции из Турции вводил и Россельхознадзор.

До запрета Турция экспортировала в Россию около 360 тыс. тонн томатов в год.

С 9 октября Анкара ввела порядок, в соответствии с которым российские поставщики должны подтверждать в посольстве и консульствах Турции счета-фактуры на российские грузы. Эти требования распространяются на поставки мягкой пшеницы, подсолнечного масла, кукурузы, гороха, риса, жмыха подсолнечника, твердой пшеницы.

Турция является одним из крупнейших покупателей российского зерна.

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