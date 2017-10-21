Ринат Шагалин назначен управляющим делами главы Республики Башкортостан

Шагалин Ринат Рашитович родился 6 апреля 1986 года в п. Иглино Иглинского района. В 2008 году окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». В 2014 году прошёл профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России по теме «Проектное управление в сфере государственных структур». В настоящее время учится в магистратуре Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.

Трудовую деятельность начал в 2005 году в НГДУ «Лениногорскнефть», где работал оператором по добыче нефти и газа. В 2006—2007 годах — обходчик линейный третьего разряда участка по обслуживанию оборудования и трубопроводов, слесарь-ремонтник третьего разряда Нижневартовского филиала ООО «Нижневартовское управление ремонта и обслуживания нефтепромыслового оборудования».

В 2008—2010 годах — специалист второго разряда отдела водопользования, старший специалист третьего разряда, главный специалист отдела трансграничных вод Управления ресурсов вод и регулирования водохозяйственной деятельности Федерального агентства водных ресурсов. В 2010 году — ведущий эксперт Департамента взаимодействия с органами власти ОАО «РусГидро».

В 2010—2011 годах — главный консультант отдела по реализации антикоррупционной политики, главный консультант отдела по организации работы общественных приёмных Президента Республики Башкортостан Управления по делопроизводству и работе с обращениями граждан, помощник Президента Республики Башкортостан. В 2011—2014 годах — заместитель Управляющего делами Президента Республики Башкортостан.