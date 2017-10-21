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15:59 (мск), источник: Sputnik.by

Акция «Марш нетунеядцев» проходит в Минске

МИНСК, 21 окт — Sputnik. Акция «Марш нетунеядцев» проходит на Октябрьской площади в Минске.

Источник: Sputnik.by

Несмотря на пасмурную погоду, участники акции собрались у Дворца Республики.

Акция оппозиции на Октябрьской площади в Минске 21 октября Акция оппозиции на Октябрьской площади в Минске 21 октябряАкция «Марш нетунеядцев».

Участники акции требуют отмены декрета № 3 о предупреждении социального иждивенчества, также звучит требование «Свободу политзаключенным».

Николай Статкевич, лидер незарегистрированной социально-демократической партии Участники акции требуют отмены декрета о тунеядцах.

Акция проходит спокойно, задержаний нет.

Марш возглавляет Николай Статкевич, лидер незарегистрированной социально-демократической партии.

Участники акции от Дворца Республики двинулись вдоль проспекта Независимости под аккомпанемент белорусских песен.

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