Акция «Марш нетунеядцев» проходит в Минске
МИНСК, 21 окт — Sputnik. Акция «Марш нетунеядцев» проходит на Октябрьской площади в Минске.
МИНСК, 21 окт — Sputnik. Акция «Марш нетунеядцев» проходит на Октябрьской площади в Минске.
Несмотря на пасмурную погоду, участники акции собрались у Дворца Республики.
Акция оппозиции на Октябрьской площади в Минске 21 октября Акция оппозиции на Октябрьской площади в Минске 21 октябряАкция «Марш нетунеядцев».
Участники акции требуют отмены декрета № 3 о предупреждении социального иждивенчества, также звучит требование «Свободу политзаключенным».
Николай Статкевич, лидер незарегистрированной
Акция проходит спокойно, задержаний нет.
Марш возглавляет Николай Статкевич, лидер незарегистрированной
Участники акции от Дворца Республики двинулись вдоль проспекта Независимости под аккомпанемент белорусских песен.