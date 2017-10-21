Мадрид отстранил от власти правительство Каталонии
Председатель кабинета министров Испании Мариано Рахой отстранил от должности президента Каталонии Карлеса Пучдемона и все его правительство.
Председатель кабинета министров Испании Мариано Рахой отстранил от должности президента Каталонии Карлеса Пучдемона и все его правительство.
В течение шести месяцев в регионе должны состояться досрочные выборы его главы. Об этом в субботу, 21 октября, сообщает El Español.
Таким образом Мадрид привел в действие статью 155 Конституции Испании, которая позволяет ввести прямое управление автономией.
Среди них — восстановление действия конституции на территории региона, возвращение «к нормальной жизни» и прежним взаимоотношениям с автономией, восстановление экономики и проведение выборов в «нормальных условиях».
19 октября испанское правительство заявило, что начнет процедуру применения 155-й статьи конституции, приостанавливающей автономный статус Каталонии.