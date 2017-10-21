Виктор Сойфер: «Дмитрий Азаров принял очень важные решения»

Источник: РИА "Новости"

Напомним, 19 октября Дмитрий Азаров в прямом эфире телеканала «Россия 24» ответил на самые важные для жителей региона вопросы. Одним из наиболее актуальных сегодня является вопрос льгот пенсионерам.

Дмитрий Азаров после своего назначения врио губернатора Самарской области заявил о необходимости пересмотра системы мер соцподдержки и выстраивания ее по-новому. Для выработки конкретных решений была создана специальная рабочая группа, на втором заседании которой были представлены первые предложения, в том числе и по поддержке ветеранов.

«Но люди не могут ждать, — заявил Дмитрий Азаров. — Нужны решения уже сейчас. Пока рабочая группа трудится, я принимаю решение. Во-первых, по перевозкам граждан. Сначала было ограничение в 50 поездок, потом в 60. Мы увеличиваем их количество до 90».

Он также озвучил решение о возврате льгот работающим ветеранам труда с пенсией меньше 13,5 тыс. рублей.

Комплекс других мер по корректировке ситуации продолжит готовить рабочая группа.

«Когда решение о сокращении льгот принималось в марте этого года, Общественная палата подготовила резолюцию, в которой говорилось, что мы рассматриваем это как вынужденную меру, связанную с отсутствием денег. Теперь же мы очень рады, что Дмитрий Игоревич принял решение о пересмотре и нашел средства», — отметил Виктор Сойфер.

Председатель Общественной палаты добавил, что увеличение лимита до 90 поездок не оставит недовольных пенсионеров. «Мы рассматривали вопрос на рабочей группе и никто не поставил вопрос, что надо больше. Большинству надо меньше, но учитывая транспортную логистику, кто на работу ездил или вынужден посещать в больницы, естественно, им не хватало 60 поездок. Теперь они смогут уложиться в лимит», — оценил ситуацию он.