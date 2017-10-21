Рустэм Хамитов сделал кадровые перестановки в правительстве и администрации главы РБ

Источник: Proufu.ru

Рустэм Хамитов уволил заместителя руководителя администрации Рамила Дильмухаметова. На его место назначен теперь уже бывший министр лесного хозяйства Динир Ахмедьянов.

Исполняющим обязанности министра лесного хозяйства Башкортостана стал Марат Шарафутдинов. До этого он был заместителем министра.

Управляющим делами главы республики стал Ринат Шагалин. До сих пор он был председателем Государственного комитета Башкортостана по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика».