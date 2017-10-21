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15:58 (мск), источник: Sputnik.by

Васильева: «Марш рассерженных белорусов» завершился под детские песни

В Минске прошла санкционированная акция «Марш рассерженных белорусов 2.0», организованная незарегистрированной политической структурой «Белорусский национальный конгресс».

Источник: Sputnik.by

Основными темами и целями акции были заявлены проблема неуставных отношений в белорусской армии, приведшая к гибели нескольких солдат, и отмена «декрета о тунеядцах».

«Тема трагедии в Печах на акции не поднималась. С журналистами организаторы обсудили то, что вопрос безопасности солдат, служащих в белорусской армии актуален. Но в мегафоны об этом никто ничего не говорил. Зато звучали требования освободить так называемых политзаключенных и отменить «декрет о тунеядцах», — рассказала Васильева.

Несанкционированная властями акция началась на минской Октябрьской площади в 14:00 в субботу. К этому моменту на площади собралось около сотни человек. Через пятнадцать минут участники акции, развернув транспаранты с лозунгами на русском языке, пошли колонной по тротуару проспекта Независимости в сторону площади Независимости.

Возле здания КГБ участники акции почтили минутой молчания память жертв репрессий времен Советского Союза. После чего, соблюдая правила дорожного движения, двинулись дальше. По дороге количество участников возрастало. Через 45 минут после начала акции она завершилась на площади Независимости у Красного Костела.

Когда митингующие пришли на площадь, из динамиков заиграли советские песни военных лет. Они достаточно быстро сменились песнями из советских мультфильмов. Организаторы поблагодарили всех за участие, и предложили разойтись. По оценке наблюдателей, в «Марше рассерженных белорусов 2.0» приняло участие не более 300 человек.

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