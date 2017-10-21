Путин посоветовал участникам фестиваля молодежи строить прикладные планы

Источник: РИА Новости

«Просто поделюсь своими соображениями о том, что я думаю, нужно иметь в виду, когда вы будете реализовывать ваши замечательные и грандиозные планы. Начну с самого простого. Первое — эти планы если это, конечно, не планы в области фундаментальной науки, они должны быть прикладными. Они должны быть реализуемыми, исходя не только из завтрашнего и послезавтрашнего дня, но и из дня сегодняшнего», — сказал Путин.

Он также рассказал, что по дороге на встречу с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов думал о том, что им рассказать.

«И в конце понял, что вряд ли нужно ставить перед собой задачу сказать вам что-то интересное. Во-первых, потому что у каждого свои интересы, во-вторых, вы все люди молодые, человек, чем моложе, тем он тверже убежден в том, что он знает все лучше всех и больше всех», — сказал он.

Президент считает, что не стоит ставить перед собой задачу удивить чем-то представителей молодежи, участвующей в фестивале.

По окончании презентации молодежных проектов Путин оставил автограф на флаге Всемирного фестиваля молодежи и студентов этого года.

«Только вперёд!», — написал российский президент.