Источник: Reuters

В Барселоне началась демонстрация в поддержку независимости Каталонии. Прямую трансляцию мероприятия ведут El Pais и La Vanguardia.



В шествии, участники которого протестуют против ограничения автономии и роспуска правительства региона Мадридом, принимают участие глава женералитета Карлес Пучдемон, члены каталонского правительства, мэр Барселоны Ада Колау и члены городской администрации.



Шествие пройдет по Пасео де Грасиа и завершится, как ожидается, провозглашением манифеста и музыкальным концертом.

Демонстранты несут плакаты «В защиту прав и свобод», «Мы хотим свободы дома», «Свобода», «Демократия», и «Помогите Каталонии», а также выкрикивают лозунги с требованием независимости.

Источник: Reuters

Участники акции также призывают освободить президента Национальной ассамблеи Каталонии Жорди Санчеса и главу Omnium Cultural Жорди Куишарту, которых Верховный суд Испании арестовал 17 октября по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Обе организации, лидеров которых заключили под стражу, выступают за независимость Каталонии от Испании.

El Pais уточняет, в акции уже принимают «тысячи людей».

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Ранее сегодня премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что Мадрид ограничит полномочия автономии и распустит правительство региона в соответствии со 155-й статьей Конституции, которая позволяет приостановить автономию в тех случаях, когда региональные власти нарушают законодательство и угрожают интересам всей страны.

По словам Рахоя, документы, необходимые для запуска процедуры, будут переданы в сенат, который и примет решение.

В Мадриде рассчитывают, что сенат одобрит предложенные меры — голосование по этому вопросу назначено на 27 октября.