В Барселоне началась демонстрация в поддержку независимости Каталонии
Шествие в поддержку независимости Каталонии началось в Барселоне. Ранее сегодня
Шествие в поддержку независимости Каталонии началось в Барселоне. Ранее сегодня
В Барселоне началась демонстрация в поддержку независимости Каталонии. Прямую трансляцию мероприятия ведут El Pais и La Vanguardia.
В шествии, участники которого протестуют против ограничения автономии и роспуска правительства региона Мадридом, принимают участие глава женералитета Карлес Пучдемон, члены каталонского правительства, мэр Барселоны Ада Колау и члены городской администрации.
Шествие пройдет по Пасео де Грасиа и завершится, как ожидается, провозглашением манифеста и музыкальным концертом.
Демонстранты несут плакаты «В защиту прав и свобод», «Мы хотим свободы дома», «Свобода», «Демократия», и «Помогите Каталонии», а также выкрикивают лозунги с требованием независимости.
Участники акции также призывают освободить президента Национальной ассамблеи Каталонии Жорди Санчеса и главу Omnium Cultural Жорди Куишарту, которых Верховный суд Испании арестовал 17 октября по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Обе организации, лидеров которых заключили под стражу, выступают за независимость Каталонии от Испании.
El Pais уточняет, в акции уже принимают «тысячи людей».
Ранее сегодня
По словам Рахоя, документы, необходимые для запуска процедуры, будут переданы в сенат, который и примет решение.
В Мадриде рассчитывают, что сенат одобрит предложенные меры — голосование по этому вопросу назначено на 27 октября.
Если сенат одобрит запуск процедуры по 155 статье Конституции, правительство Каталонии будет распущено, то управление регионом перейдет к центральным властям. Мадрид должен будет назначить новую дату выборов правительства Каталонии не позднее, чем через 6 месяцев после этого.