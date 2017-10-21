Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Итальянка добилась оплаты больничного по уходу за собакой
Глава МИД Финляндии ответил, есть ли для страны угроза от РФ
Почему американцам разонравился российский корабль
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
«Мы скоро придем» — в ДНР поведали о листовках с главой Пентагона
Обнаженная Асмус показала кадры из ванной - СМИ
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
Липницкая надела платье, подчеркнувшее ее изменившееся тело – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
Кто арендует офисы в «Москва-Сити»
В Нью-Йорке продают остров за $125 млн
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
18:49 (мск), источник: РБК

В Барселоне началась демонстрация в поддержку независимости Каталонии

Шествие в поддержку независимости Каталонии началось в Барселоне. Ранее сегодня премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что запустил процедуру, которая ограничат автономию региона и ликвидируют его правительство.

Источник: Reuters

В Барселоне началась демонстрация в поддержку независимости Каталонии. Прямую трансляцию мероприятия ведут El Pais и La Vanguardia.

В шествии, участники которого протестуют против ограничения автономии и роспуска правительства региона Мадридом, принимают участие глава женералитета Карлес Пучдемон, члены каталонского правительства, мэр Барселоны Ада Колау и члены городской администрации.

Шествие пройдет по Пасео де Грасиа и завершится, как ожидается, провозглашением манифеста и музыкальным концертом.

Демонстранты несут плакаты «В защиту прав и свобод», «Мы хотим свободы дома», «Свобода», «Демократия», и «Помогите Каталонии», а также выкрикивают лозунги с требованием независимости.

Источник: Reuters

Участники акции также призывают освободить президента Национальной ассамблеи Каталонии Жорди Санчеса и главу Omnium Cultural Жорди Куишарту, которых Верховный суд Испании арестовал 17 октября по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Обе организации, лидеров которых заключили под стражу, выступают за независимость Каталонии от Испании.

El Pais уточняет, в акции уже принимают «тысячи людей».

Читайте также
Мадрид отстранил от власти правительство Каталонии

Ранее сегодня премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что Мадрид ограничит полномочия автономии и распустит правительство региона в соответствии со 155-й статьей Конституции, которая позволяет приостановить автономию в тех случаях, когда региональные власти нарушают законодательство и угрожают интересам всей страны.

По словам Рахоя, документы, необходимые для запуска процедуры, будут переданы в сенат, который и примет решение.

В Мадриде рассчитывают, что сенат одобрит предложенные меры — голосование по этому вопросу назначено на 27 октября.

Если сенат одобрит запуск процедуры по 155 статье Конституции, правительство Каталонии будет распущено, то управление регионом перейдет к центральным властям. Мадрид должен будет назначить новую дату выборов правительства Каталонии не позднее, чем через 6 месяцев после этого.

3 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Путин предупредил о бойне в случае закрытия границы с Донбассом
Владимир Путин рассказал, какие люди станут успешными в будущем
МИД допустил изменение законов РФ для противодействия США
Овечкин установил рекорд НХЛ
Россия и Турция согласовали поставки томатов
Путин по-английски обратился к участникам ВФМС в Сочи
Глава WWF: Россия - одна из самых чистых стран
Спорт
Новичок АПЛ нанес «МЮ» первое поражение в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» проиграл клубу «Хаддерсфилд Таун» в матче девятого тура английской Премьер-лиги
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь