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22:08 (мск), источник: ТАСС

Саакашвили предложил план реформ Украины за 70 дней

КИЕВ, 21 октября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии, лидер «Руха новых сил» Михаил Саакашвили предложил план реформ для Украины на 70 дней. Его он изложил в субботу вечером на площади Конституции возле Верховной рады во время вече, которые организовали бойцы силовой операции в Донбассе, передает корреспондент ТАСС с места события.

Источник: AP 2017

«Я предлагаю Верховной раде “План 70 дней” о том, как можно изменить Украину за пять сессионных недель», — сказал он. При этом Саакашвили заявил, что стране надо готовиться к «Украине без Порошенко».

«На первой сессионной неделе Рада должна изменить политическую систему в стране, принять закон об импичменте президента, лишение неприкосновенности депутатов с текущего момента, а также утвердить закон об олигархах. Наша цель — борьба с олигархами, главным представителем которых является Порошенко. Их надо лишить контроля над телевидением и политикой», — сказал Саакашвили.

Кроме того, он предлагает заняться созданием новых судов, ввести законодательно «абсолютный запрет силовым структурам осуществлять давление на бизнес».

Лидер «Руха» советует также отменить принятую на текущей неделе медицинскую реформу и создать «качественную страховую медицину». «Я это делал в Грузии, я знаю, как это делается. За 70 дней в стране можно изменить все», — подчеркнул Саакашвили.

Он предложил также вынести за пределы Киева здание Верховной рады и администрации президента. Его план поддержали участники вече. Саакашвили также призвал своих сторонников в воскресенье в полдень выйти на новый митинг — «майдан реформ».

Массовая акция протеста у стен Верховной рады началась во вторник утром. Организаторами манифестации выступили несколько оппозиционных политических сил — партии «Самопомощь», «Батькивщина», «Рух новых сил», «5.10», ряд ультраправых организаций «Свобода», «Национальный корпус» и запрещенный в РФ «Правый сектор», а также к ним примкнули и некоторые депутаты Рады от правящего «Блока Петра Порошенко.

За время акции произошло несколько столкновений ее участников с полицией. Протестующие требовали отмены депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и изменение избирательного законодательства.

Осеннее обострение: Саакашвили готовит очередной Майдан
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17 октября© Ньюстюб
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