Саакашвили предложил план реформ Украины за 70 дней
КИЕВ, 21 октября. /ТАСС/.
КИЕВ, 21 октября. /ТАСС/.
«Я предлагаю Верховной раде “План 70 дней” о том, как можно изменить Украину за пять сессионных недель», — сказал он. При этом Саакашвили заявил, что стране надо готовиться к «Украине без Порошенко».
«На первой сессионной неделе Рада должна изменить политическую систему в стране, принять закон об импичменте президента, лишение неприкосновенности депутатов с текущего момента, а также утвердить закон об олигархах. Наша цель — борьба с олигархами, главным представителем которых является Порошенко. Их надо лишить контроля над телевидением и политикой», — сказал Саакашвили.
Лидер «Руха» советует также отменить принятую на текущей неделе медицинскую реформу и создать «качественную страховую медицину». «Я это делал в Грузии, я знаю, как это делается. За 70 дней в стране можно изменить все», — подчеркнул Саакашвили.
Массовая акция протеста у стен Верховной рады началась во вторник утром. Организаторами манифестации выступили несколько оппозиционных политических сил — партии «Самопомощь», «Батькивщина», «Рух новых сил», «5.10», ряд ультраправых организаций «Свобода», «Национальный корпус» и запрещенный в РФ «Правый сектор», а также к ним примкнули и некоторые депутаты Рады от правящего «Блока Петра Порошенко.
За время акции произошло несколько столкновений ее участников с полицией. Протестующие требовали отмены депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и изменение избирательного законодательства.