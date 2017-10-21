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20:34 (мск), источник: Uzdaily.uz

Узбекистан упрощает визовые процедуры для граждан Турции

Граждане Турции теперь смогут получить визу в Узбекистан в течение трех рабочих дней.

Источник: Uzdaily.uz

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 октября подписал постановление «Об упрощении визовых процедур для граждан Турецкой Республики».

Документ принят в целях дальнейшей активизации политического, торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества Республики Узбекистан с Турецкой Республикой.

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Как отмечает Госкомтуризма, постановление послужит совершенствованию процедуры оформления виз и создания более благоприятных условий для турецких граждан, посещающих нашу страну с деловыми и туристическими целями.

Согласно документу, граждане Турции, которые планируют посетить Узбекистан с деловыми целями, смогут получить многократные визы сроком до одного года в течение 3 рабочих дней (не считая дня приема документов) в загранучреждениях Узбекистана.

При этом глава Узбекистана отметил требование обращения приглашающего юридического лица в Узбекистане в Министерство иностранных дел Узбекистана.

Визы сроком до одного месяца гражданам Турции, посещающим Узбекистан в качестве туристов, будут оформляться в течение 3 рабочих дней (не считая дня приема документов) с отменой требования предъявления туристских ваучеров и приглашений Государственного комитета по развитию туризма и других туристских организаций Узбекистана.

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