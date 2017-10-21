Узбекистан упрощает визовые процедуры для граждан Турции
Граждане Турции теперь смогут получить визу в Узбекистан в течение трех рабочих дней.
Граждане Турции теперь смогут получить визу в Узбекистан в течение трех рабочих дней.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 октября подписал постановление «Об упрощении визовых процедур для граждан Турецкой Республики».
Документ принят в целях дальнейшей активизации политического,
Как отмечает Госкомтуризма, постановление послужит совершенствованию процедуры оформления виз и создания более благоприятных условий для турецких граждан, посещающих нашу страну с деловыми и туристическими целями.
Согласно документу, граждане Турции, которые планируют посетить Узбекистан с деловыми целями, смогут получить многократные визы сроком до одного года в течение 3 рабочих дней (не считая дня приема документов) в загранучреждениях Узбекистана.
При этом глава Узбекистана отметил требование обращения приглашающего юридического лица в Узбекистане в Министерство иностранных дел Узбекистана.
Визы сроком до одного месяца гражданам Турции, посещающим Узбекистан в качестве туристов, будут оформляться в течение 3 рабочих дней (не считая дня приема документов) с отменой требования предъявления туристских ваучеров и приглашений Государственного комитета по развитию туризма и других туристских организаций Узбекистана.