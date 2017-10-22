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01:49 (мск), источник: РБК

В Каталонии отказались признать решение Мадрида о приостановке автономии

Спикер парламента Каталонии Карме Форкадел заявила, что будет защищать свои полномочия и полномочия депутатов автономии, отказавшись тем самым признать принятое ранее правительством Испании решение распустить каталонские власти.

Источник: AP 2017

Решение премьер-министра Испании Мариано Рахоя о роспуске каталонского правительства, приостановке автономии и объявлении в регионе новых выборов является «переворотом» и «нападением на демократию». Об этом заявила спикер парламента Каталонии Карме Форкадел, передает Reuters.

​В своем телевизионном выступлении она отметила, что не допустит прекращения полномочий властных органов автономии.

«Именно поэтому мы хотим послать гражданам этой страны сообщение о ​нашей непоколебимости и надежде. Мы защитим суверенитет парламента Каталонии сегодня, после самого серьезного нападения на каталонские институты с момента их восстановления», — заявила она.

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Решение испанского правительства об ограничении автономии Каталонии и роспуске регионального правительство было принято на заседании кабинета министров в субботу, 21 октября, объявил премьер Испании Мариано Рахой. речь идет о применении 155-й статьи Конституции, согласно которой полномочия правительства Каталонии переходят центральным властям. Те, в свою очередь, в течение следующих шести месяцев должны будут провести выборы. после чего будет утверждено новое правительство региона. Соответствующий документ отправлен в сенат, голосование намечено на 27 октября.

Данное решение Мадрида стало причиной новых масштабных протестов в Барселоне. На улицы города вышли сотни протестующих против этой инициативы испанских властей.

Позднее свое заявление сделал и глава женералитата Каталонии Карлес Пучдемон. Он заявил, что подобные действия Мадрида стали сквернейшими со времен диктатуры Франсиско Франко и призвал региональный парламент дать отпор центральным властям.

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