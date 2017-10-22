В Каталонии отказались признать решение Мадрида о приостановке автономии

Источник: AP 2017

Решение премьер-министра Испании Мариано Рахоя о роспуске каталонского правительства, приостановке автономии и объявлении в регионе новых выборов является «переворотом» и «нападением на демократию». Об этом заявила спикер парламента Каталонии Карме Форкадел, передает Reuters.



​В своем телевизионном выступлении она отметила, что не допустит прекращения полномочий властных органов автономии.



«Именно поэтому мы хотим послать гражданам этой страны сообщение о ​нашей непоколебимости и надежде. Мы защитим суверенитет парламента Каталонии сегодня, после самого серьезного нападения на каталонские институты с момента их восстановления», — заявила она.

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Решение испанского правительства об ограничении автономии Каталонии и роспуске регионального правительство было принято на заседании кабинета министров в субботу, 21 октября, объявил премьер Испании Мариано Рахой. речь идет о применении 155-й статьи Конституции, согласно которой полномочия правительства Каталонии переходят центральным властям. Те, в свою очередь, в течение следующих шести месяцев должны будут провести выборы. после чего будет утверждено новое правительство региона. Соответствующий документ отправлен в сенат, голосование намечено на 27 октября.



Данное решение Мадрида стало причиной новых масштабных протестов в Барселоне. На улицы города вышли сотни протестующих против этой инициативы испанских властей.