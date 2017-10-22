ВОЗ заявил о пересмотре назначения президента Зимбабве послом доброй воли

Источник: AP 2017

Читайте также Президент Зимбабве установил памятник самому себе

«Я прислушиваюсь. Я услышал ваши опасения. Пересмотрю свой подход в свете ценностей ВОЗ. Я выступлю с заявлением как можно скорее», — написал Гебреисус.

Сегодня, 21 октября, ВОЗ выбрала 93-летнего Мугабе послом доброй воли. Об этом Гебреисус заявил на конференции по неинфекционным заболеваниям (НИЗ). «Для меня большая честь объявить, что президент Мугабе согласился стать послом доброй воли по неинфекционным заболеваниям ВОЗ в Африке с целью повлиять на его партнеров в регионе и определить приоритеты НИЗ», — сообщил гендиректор ВОЗ.

Международные правозащитные организации и политики раскритиковали выбор ВОЗ. Так, британские власти сообщили, что назначение Мугабе «неожиданное и неутешительное».

Представитель Госдепа США заявил, что выбор президента Зимбабве в качестве посла доброй воли «противоречит идеалам ООН касательно уважения прав человека и человеческого достоинства». По его словам, США «разочарованы» выбором ВОЗ.