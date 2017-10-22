Миллиардер Андрей Бабиш выиграл парламентские выборы в Чехии
Парламентские выборы в Чехии с большим отрывом выиграло движение ANO миллиардера Андрея Бабиша. Правящая Чешская
Парламентские выборы в Чехии с большим отрывом выиграло движение ANO миллиардера Андрея Бабиша. Правящая Чешская
На парламентских выборах в Чехии, которые завершились в субботу, 21 октября, уверенную победу одержало правоцентристское движение ANO («Акция недовольных граждан») чешского миллиардера Андрея Бабиша, сообщает Reuters.
Движение АНО Бабиша набрало 29,6% голосов избирателей, что почтит втрое больше, чем его ближайшие преследователи. Всего по итогам голосование в чешский парламент прошли девять партий. Второе место, вслед за ANO Бабиша, заняла Гражданская демократическая партия, набрав 11,32% голосов.
Как отмечает агентство, чешские избиратели в этот раз предпочли голосовать не за традиционные партии, отдавая предпочтение бизнесмену — представителю антиистеблишмента — обещавшему бороться с политической коррупцией. Бабиш пообещал привнести свой
Как замечает Reuters, две другие оппозиционные партии — Чешская пиратская партия и крайне правая «Свобода и прямая демократия» набрали почти по 11% голосов, что сделало их соответственно третьей и четвертой их крупнейших парламентских партий. Правящая Чешская
Агентство замечает, что Бабишу предстоят тяжелые переговоры по формированию кабинета министров, поскольку его бывшие политические партнеры из числа
Бабиш, ранее занимавший пост министра финансов, в этом году был вынужден уйти в отставку
Однако сам Бабиш настроен вполне оптимистично. «Я считаю, что мы построим правительство, которое станет единой командой», — сказал Бабиш своим сторонникам и журналистам во время выступления в предвыборном штабе. «Мы хотим выполнить нашу программу ради улучшения жизни в нашей стране», — приводит Reuters его слова.
Андрей Бабиш — является владельцем агропромышленного концерна Agrofert. Forbes оценивает состояние Бабиша в $4,1 млрд.