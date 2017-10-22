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04:45 (мск), источник: РБК

Миллиардер Андрей Бабиш выиграл парламентские выборы в Чехии

Парламентские выборы в Чехии с большим отрывом выиграло движение ANO миллиардера Андрея Бабиша. Правящая Чешская социал-демократическая партия завершила гонку лишь пятой.

Источник: Reuters

На парламентских выборах в Чехии, которые завершились в субботу, 21 октября, уверенную победу одержало правоцентристское движение ANO («Акция недовольных граждан») чешского миллиардера Андрея Бабиша, сообщает Reuters.

Движение АНО Бабиша набрало 29,6% голосов избирателей, что почтит втрое больше, чем его ближайшие преследователи. Всего по итогам голосование в чешский парламент прошли девять партий. Второе место, вслед за ANO Бабиша, заняла Гражданская демократическая партия, набрав 11,32% голосов.

Как отмечает агентство, чешские избиратели в этот раз предпочли голосовать не за традиционные партии, отдавая предпочтение бизнесмену — представителю антиистеблишмента — обещавшему бороться с политической коррупцией. Бабиш пообещал привнести свой бизнес-опыт в правительство, противостоять более глубокой интеграции страны в Европейский союз и любым попыткам Брюсселя заставить Чехию принять по квоте свыше 10 млн беженцев.

Как замечает Reuters, две другие оппозиционные партии — Чешская пиратская партия и крайне правая «Свобода и прямая демократия» набрали почти по 11% голосов, что сделало их соответственно третьей и четвертой их крупнейших парламентских партий. Правящая Чешская социал-демократическая партия с 7,27% голосами в этот раз лишь на пятом месте.

Агентство замечает, что Бабишу предстоят тяжелые переговоры по формированию кабинета министров, поскольку его бывшие политические партнеры из числа социал-демократов и Христианско-демократического союза в субботу заявили, что не смогут работать в одном кабинете министров с тем, кто находится под следствием. Такое же заявление сделали представители Гражданской демократической партии и две другие небольшие партии, которым также удалось пройти в парламент.

Бабиш, ранее занимавший пост министра финансов, в этом году был вынужден уйти в отставку из-за обвинений в том, что якобы использовал должность для личной выгоды. Против него было инициировано соответствующее расследование.

Однако сам Бабиш настроен вполне оптимистично. «Я считаю, что мы построим правительство, которое станет единой командой», — сказал Бабиш своим сторонникам и журналистам во время выступления в предвыборном штабе. «Мы хотим выполнить нашу программу ради улучшения жизни в нашей стране», — приводит Reuters его слова.

Андрей Бабиш — является владельцем агропромышленного концерна Agrofert. Forbes оценивает состояние Бабиша в $4,1 млрд.

«Факты»: Чехия на распутье
Во время загрузки произошла ошибка.
21 октября© Ньюстюб
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