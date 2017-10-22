Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Тарасова назвала кошмарным выступление лучшего фигуриста РФ
Почему американцам разонравился российский корабль
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Дмитрий Бузылев
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
«Мы скоро придем» — в ДНР поведали о листовках с главой Пентагона
Обнаженная Асмус показала кадры из ванной - СМИ
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Липницкая надела платье, подчеркнувшее ее изменившееся тело – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
«Против всех, да не всех!»: Ургант ответил видео на ролик Собчак
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Фоторепортажи
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
12Праздник миллиона огней
05:15 (мск), источник: РБК

Глава ЦРУ попросил не обращаться к нему в случае исчезновения главы КНДР

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майк Помпео заявил, что не стоит обращаться к нему в том случае, если лидер КНДР Ким Чен Ын внезапно исчезнет. Об этом он рассказал на форуме Фонда защиты демократии в Вашингтона, сообщает газета South China Morning Post.

Источник: AP 2017

«Если Ким Чен Ын внезапно исчезнет, учитывая историю ЦРУ, то я просто не буду говорить об этом», — сказал Помпео. «Кто-то может подумать, что произошло совпадение. “Знаешь, произошел несчастный случай”. Это не полезно для нашего ведомства», — отметил глава ЦРУ. Вместе с тем, он добавил, что «мы собираемся стать гораздо более злобным ведомством». По его словам, сейчас задача северокорейского лидера «просто остаться у власти».

Накануне в ходе саммита по национальной безопасности Помпео сообщил, что КНДР вскоре сможет нанести ядерный удар по США. «Они очень близки [к получению такого типа оружия], поэтому США должны в политическом поле действовать так, как будто они стоят на пороге его создания», — подчеркнул директор ЦРУ.

Власти КНДР в мае 2017 года обвинили ЦРУ и южнокорейскую Службу разведки в подготовке покушения на Ким Чен Ына и представителей высшего руководства республики. В Северной Корее сообщили о поимке «группы террористов», которые намеревались в ходе парада в Пхеньяне распылить химические и радиоактивные вещества.

СМИ КНДР также опубликовали видео, на котором человек по имени Ким Сон Ир признается в подготовке покушения на главу Северной Кореи. После этого центральная прокуратура КНДР потребовала арестовать и выдать и.о. главу разведки Южной Кореи Ли Бён Хо и ряд других лиц, якобы причастных к подготовке покушения на Ким Чен Ына.

В конце августа 2017 года стало известно, что в феврале в Пхеньян приехал экс-сотрудники КГБ, которые служили в подразделениях по борьбе с терроризмом. Они должны были обучить охрану Ким Чен Ына, как предотвратить возможные теракты и покушения на главу КНДР. Об этом сообщало японское издание Asahi Shimbum со ссылкой на источники в столице Северной Кореи.

По словам источника, власти КНДР особенно заинтересовались в предотвращении покушений со стороны спецслужб США, включая возможную атаку с применением дрона. Также в Пхеньян надеялись, что бывшие агенты КГБ помогут не допустить возникновения сети агентов ЦРУ и южнокорейских спецслужб в Северной Корее.

КНДР вновь грозит США войной
Во время загрузки произошла ошибка.
17 октября© Ньюстюб
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Путин предупредил о бойне в случае закрытия границы с Донбассом
Трамп оплатит своим соратникам адвокатов по «российскому делу»
В Каталонии отказались признать решение Мадрида об автономии
Миллиардер Андрей Бабиш выиграл парламентские выборы в Чехии
Саакашвили представил свой план реформ Украины за 70 дней
Путин по-английски обратился к участникам ВФМС в Сочи
«Спартак» не смог забить «Амкару» в домашнем матче РФПЛ
Спорт
«Спартак» после крупной победы в ЛЧ не смог обыграть «Амкар» В конце встречи арбитр Павел Кукуян имел все основания наказать красно-белых 11-метровым ударом
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
За три года цены на дачи просели на четверть
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь