Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Севший из-за пассажирки рейс застрял в Сибири
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Дмитрий Бузылев
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Обнаженная Асмус показала кадры ванной - СМИ
Российский С-400 пытались скопировать - Шаманов
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
Липницкая надела платье, подчеркнувшее ее изменившееся тело – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
12Праздник миллиона огней
09:59 (мск), источник: VLADNEWS

Андрей Тарасенко рассказал, за что может «уволить» мэров

Работу муниципальных властей могут контролировать депутаты ЗС ПК.

Источник: VLADNEWS

С главами приморских муниципалитетов, которые не справляются с обязанностями, администрация региона будет прощаться; об этом врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявил в ходе встречи с депутатами Законодательного Собрания региона в субботу, 21 октября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АПК. Во время беседы глава региона акцентировал внимание на том, что депутаты могут помогать контролировать работу муниципальных властей:

«Выезжая на вверенные вам территории, изучайте документы, обращайте внимание на строящиеся объекты — больницы, школы. В некоторых муниципалитетах строительство затягивается из-за того, что местные власти не умеют общаться с застройщиками. Помогайте главам, контролируйте своевременность выполнения работ по конкурсам. А с теми, кто не справляется, будем прощаться», — заявил Андрей Тарасенко.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Малолетний воришка задержан в Приморье
Минобороны: «Ракка унаследовала судьбу Дрездена 1945 года»
В Минздраве рассказали о новой схеме диспансеризации населения
Глава ЦРУ попросил не спрашивать его в случае пропажи главы КНДР
Миллиардер Андрей Бабиш выиграл парламентские выборы в Чехии
США забраковали стратегию противостояния с Россией и Китаем
СМИ: Россия самовольно внесла Браудера в список Интерпола
Чемпионка мира отправила в нокаут поцеловавшую ее соперницу
Спорт
СМИ: Наставник «Зенита» претендует на работу в клубе АПЛ Манчини подписал контракт с «Зенитом» летом текущего года, после 13 туров санкт-петербургский клуб лидирует в турнирной таблице с 28 очками в активе
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Тверская улица станет пешеходной в новогодние праздники
Останкинская телебашня появится на почтовых марках
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь