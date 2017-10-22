Андрей Тарасенко рассказал, за что может «уволить» мэров
Работу муниципальных властей могут контролировать депутаты ЗС ПК.
Работу муниципальных властей могут контролировать депутаты ЗС ПК.
С главами приморских муниципалитетов, которые не справляются с обязанностями, администрация региона будет прощаться; об этом врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявил в ходе встречи с депутатами Законодательного Собрания региона в субботу, 21 октября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
«Выезжая на вверенные вам территории, изучайте документы, обращайте внимание на строящиеся объекты — больницы, школы. В некоторых муниципалитетах строительство затягивается