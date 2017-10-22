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09:18 (мск), источник: Om1.ru

Кампания началась: за Ксению Собчак в Омске подписались уже около 70 человек

По России новый кандидат в президенты набрала 8,3 тысячи подписей из 100 тысяч необходимых.

На предвыборном сайте Ксении Собчак уже активно идет сбор подписей за выдвижение ее кандидатуры на пост президента России. На данный момент ее поддержали 8350 человек по всей стране. Из Омска за журналистку отдано 67 «голосов».

Причем один из подписавшихся — известный бизнесмен Виктор Шкуренко, который собирается не только голосовать, но и сделать серьезный взнос в избирательный фонд кандидата.

По стране самыми лояльными Собчак оказались москвичи — там за ее кандидатуру подписались 2421 человек. На втором месте Санкт-Петербург — 1001 подпись. Регионы «голосуют» менее активно — обычно не больше 100−200 подписей в городах-миллионниках. В Новосибирске, например, — 141, в Екатеринбурге — 219.

Для участия в президентских выборах Собчак должна собрать 100 тысяч голосов.

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