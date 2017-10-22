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09:57 (мск), источник: ИА Башинформ

В каждом сельском поселении должны быть кооперативы — Рустэм Хамитов

УФА, 22 окт 2017. /ИА «Башинформ"/. В каждом сельском поселении должны работать сельхозкооперативы. Такую задачу перед муниципалитетами и профильными министерствами поставил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в ходе совещания по вопросам развития кооперативного движения.

Источник: Башинформ

По его словам, успех в этой деятельности напрямую зависит от работы администрации сельских поселений. Но на сегодняшний день в муниципальных образованиях нет комплексных планов, дорожных карт по этому направлению, первичного аналитического и ресурсного анализа населённого пункта с точки зрения развития кооперации.

— Эту работу надо оперативно провести. Масштабы серьёзные. Надо стремиться к тому, чтобы в каждом сельском поселении было по одному-два кооператива. Это только для начала, — подчеркнул Рустэм Хамитов. — У нас 818 сельских поселений. В каждом, повторяю, должны быть кооперативы. Тогда экономика на селе будет выправляться, доходы сельских тружеников будут расти. Других вариантов мы пока не видим.

Глава республики отметил, что другие формы предпринимательства на селе не дают возможности вырастить новый слой собственников. Поэтому необходим новый формат работы.

— Главное, чтобы кооперативы были не только на бумаге. Нужны реально работающие предприятия с отлаженным производственным процессом — от выращивания или переработки до сбыта, с планом развития, — сказал Рустэм Хамитов. — Важно, чтобы эти кооперативы объединяли максимальное число хозяйствующих субъектов, среди которых больше всего должно быть фермеров, личных подворий.

Подводя итоги совещания, руководитель региона отметил позитивные тенденции в части развития кооперации на селе.

— Мы видим, что в республике есть хорошие примеры. Налаживается работа в этой части: появляются люди, компетенции, новые знания, — отметил Рустэм Хамитов. — Предлагаю провести цикл семинаров для глав районов, аграриев с приглашением крупных учёных. В рамках Министерства сельского хозяйства такую работу можно организовать.

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