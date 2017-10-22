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10:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Минобороны сравнило Ракку с разбомбленным в 1945 году Дрезденом

Силы возглавляемой США международной антитеррористической коалиции в ходе операции по освобождению сирийского города Ракка от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) разбомбили его, как немецкий Дрезден во время Второй мировой войны.

Источник: Reuters

Об этом заявил в воскресенье, 22 октября, представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

«Ракка унаследовала судьбу Дрездена 1945 года, стертого с земли англо-американскими бомбардировками», — сказал он. Представитель ведомства добавил, что в ходе операции погибло много обычных жителей.

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Конашенков указал, что теперь США, Франция и Германия сообщают о срочном выделении миллионов долларов и евро на восстановление мирной жизни в городе. По его словам, на самом деле они стремятся «поскорее замести следы варварских бомбардировок авиации США и “коалиции”, похоронивших в руинах Ракки тысячи “освобождаемых” от ИГ мирных жителей».

20 октября «Демократические силы Сирии» (ДСС) — поддерживаемые Вашингтоном военные формирования — заявили, что город и его окрестности станут частью децентрализованной Сирии.

17 октября стало известно, что арабо-курдские отряды ДСС полностью очистили от боевиков Ракку, самопровозглашенную столицу ИГ. Террористы захватили город в 2013 году. Его освобождение считалось одной из главных целей международной коалиции во главе с США, ведущей боевые действия против экстремистов в Ираке и Сирии.

В середине февраля 1945 года авиация США и Великобритании разбомбила стоящий на реке Эльбе Дрезден. По официальной версии, обнародованной немецкими экспертами в 2010 году, всего с 13 по 15 февраля последнего года Второй мировой войны в городе погибло 25 тысяч человек (раньше назывались цифры в 200 и даже 500 тысяч жертв). Одновременно было разрушено до 80 процентов зданий, половина жилых домов была уничтожена почти полностью.

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