Филиалы Башгосуниверситета в Сибае и Нефтекамске будут сохранены

Источник: Башинформ

Вице-премьер сообщил, что согласно поручению Рустэма Хамитова по итогам прошлогодней «прямой линии», проработан вопрос о сохранении Сибайского и Нефтекамского филиалов Башкирского государственного университета. В их состав войдут Сибайский педагогический и Нефтекамский машиностроительный колледжи.

Кроме того, в настоящее время с Министерством образования и науки России обсуждается вопрос о создании университета в Стерлитамаке.