Филиалы Башгосуниверситета в Сибае и Нефтекамске будут сохранены
УФА, 22 окт 2017. /ИА «Башинформ"/. Филиалы Башкирского государственного университета в Сибае и Нефтекамске будут сохранены и продолжат работу. Об этом заявил заместитель
УФА, 22 окт 2017. /ИА «Башинформ"/. Филиалы Башкирского государственного университета в Сибае и Нефтекамске будут сохранены и продолжат работу. Об этом заявил заместитель
Кроме того, в настоящее время с Министерством образования и науки России обсуждается вопрос о создании университета в Стерлитамаке.
На сегодняшний день в девяти городах функционируют 12 филиалов. На базе филиалов авиационного университета в Кумертау и Ишимбае формируются авиационный и машиностроительный образовательный кластеры.