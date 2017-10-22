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11:20 (мск), источник: Informburo.kz

Путин отметил высокий уровень стратегического партнёрства с Казахстаном

Президент России выразил уверенность, что действуя сообща, Россия и Казахстан обеспечат дальнейшее наращивание всего комплекса отношений.

Источник: Informburo.kz

Президент России Владимир Путин поздравил Нурсултана Назарбаева с 25-летием установления дипломатических отношений между государствами.

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«За прошедшие четверть века, опираясь на добрые традиции дружбы и взаимного уважения, которые связывают народы России и Казахстана, мы смогли вывести двусторонние отношения на высокий уровень стратегического партнёрства и союзничества», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Владимир Путин отметил, что активно развивается российско-казахстанский политический диалог, плодотворное сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и других областях. Координация усилий в рамках Евразийского экономического союза способствуют укреплению региональной стабильности и безопасности.

«Уверен, что действуя сообща мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса отношений между Россией и Казахстаном, конструктивного взаимодействия в решении актуальных вопросов международной повестки дня. Это, несомненно, отвечает коренным интересам народов наших стран. От души желаю Вам, уважаемый Нурсултан Абишевич, крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго», — заключил Владимир Путин.

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