Путин отметил высокий уровень стратегического партнёрства с Казахстаном
Президент России выразил уверенность, что действуя сообща, Россия и Казахстан обеспечат дальнейшее наращивание всего комплекса отношений.
Президент России выразил уверенность, что действуя сообща, Россия и Казахстан обеспечат дальнейшее наращивание всего комплекса отношений.
Президент России Владимир Путин поздравил Нурсултана Назарбаева с 25-летием установления дипломатических отношений между государствами.
«За прошедшие четверть века, опираясь на добрые традиции дружбы и взаимного уважения, которые связывают народы России и Казахстана, мы смогли вывести двусторонние отношения на высокий уровень стратегического партнёрства и союзничества», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Владимир Путин отметил, что активно развивается
«Уверен, что действуя сообща мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса отношений между Россией и Казахстаном, конструктивного взаимодействия в решении актуальных вопросов международной повестки дня. Это, несомненно, отвечает коренным интересам народов наших стран. От души желаю Вам, уважаемый Нурсултан Абишевич, крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго», — заключил Владимир Путин.