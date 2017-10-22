США выдали Ким Чен Ыну «черную метку», считает Пушков

Источник: РИА "Новости"

Ранее Помпео заявил, что, учитывая историю ЦРУ, если Ким Чен Ын исчезнет, то он просто не будет об этом говорить. Также Помпео сказал, что ЦРУ собирается «стать гораздо более злобным агентством».

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«Заявление главы ЦРУ означает одно: Ким Чен Ыну выписана черная метка. Просто так лидеры не исчезают. Другой вопрос, насколько угроза осуществима», — написал Пушков.

Противостояние Пхеньяна и Вашингтона усилилось после военных учений США и Южной Кореи по отработке удара по КНДР в случае войны. Северная Корея опасается американской угрозы и увеличивает ядерный и ракетный потенциал.

В сентябре КНДР заявила об успешном взрыве водородной бомбы, которая, по оценкам специалистов из Японии и Южной Кореи, может обладать мощностью в 160 килотонн — в десять раз больше, чем атомные бомбы. Это было шестым ядерным испытанием Пхеньяна.