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18:13 (мск), источник: РИА Новости

Саакашвили призвал ликвидировать СБУ и нацгвардию Украины

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о необходимости ликвидации Национальной гвардии и Службы безопасности Украины.

Источник: РИА Новости

«Это не Национальная гвардия, это барыжная гвардия, которая создана для того, чтобы защищать главного барыгу от собственного народа», — сказал он во время вече у здания Рады.

По его мнению, на нужды этих служб тратится больше средств, чем на армию. При этом эти деньги могли достаться гражданам страны.

Саакашвили также предложил «оставить вместо СБУ службу эффективной контрразведки, а этих дармоедов всех отпустить».

Акция протеста проходит на площади Конституции возле парламента. Во время вече также выступали депутат Рады от фракции.

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