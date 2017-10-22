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18:43 (мск), источник: ТАСС

Трамп: Китай начал помогать США оказывать экономическое давление на КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Пекин начал содействовать Вашингтону в оказании экономического давления на Пхеньян. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир в воскресенье.

Источник: AP 2017

«Китай, действительно, помогает нам в том, что касается Северной Кореи», — отметил американский лидер. «Они закрывают свою банковскую систему для Северной Кореи», — пояснил Трамп. По его словам, китайская сторона также ограничила поставки нефти в КНДР.

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«Они делают много», — добавил президент США, отметив, что «это происходит впервые». Вместе с тем Трамп заявил, что Пекин еще «может сделать нечто очень значимое в отношении Северной Кореи». «Посмотрим, что будет», — сказал Трамп.

Говоря о возможных действиях Вашингтона в отношении Пхеньяна, президент США сообщил: «Мы готовы ко всему, мы настолько готовы, что вы не поверите». «Было бы хорошо, если бы нам не пришлось делать этого, но произойдет ли это? Кто знает», — добавил Трамп, не пояснив, какие именно действия он имеет в виду.

Ситуация на Корейском полуострове серьезно обострилась в последнее время в связи с активизацией ракетно-ядерной программы КНДР.

В частности, 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородной боеголовки, Совет Безопасности ООН в связи с этим резко ужесточил режим международных санкций. Эпицентром напряженности стали американо-северокорейские отношения, стороны регулярно обмениваются воинственными заявлениями вплоть до угроз применения силы.

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