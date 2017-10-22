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19:37 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

В ряды оппозиционеров затесался единоросс

В московском районе Арбат в команду кандидатов «Объединенных демократов» Дмитрия Гудкова попал сторонник единороссов Сергей Горбачев, сообщил глава штаба оппозиционеров Максим Кац. Господин Горбачев объявил о поддержке кандидата от «Единой России» в главы муниципального округа (МО), после чего депутаты от оппозиции осталась в меньшинстве. По словам главы московского отделения «Яблока» Сергея Митрохина, партия не проверяла кандидатов, которых предлагал штаб Дмитрия Гудкова.

Как сообщил на своей странице в Facebook глава штаба «Объединенных демократов» Максим Кац, в районе Арбат «в результате технической ошибки» в команду кандидатов «Объединенных демократов» попал, а затем и избрался от партии «Яблоко» Сергей Горбачев.

В мае 2017 года, он участвовал в праймериз «Единой России», однако не был включен в список кандидатов-единороссов на муниципальные выборы.

«Вышла неприятность, — рассказал Максим Кац.— Он почти не вел кампанию, однако избрался в этом округе». По словам господина Каца, выдвижение на выборы происходило «в спешке» — «один кандидат отказался участвовать в выборах, и нам пришлось поменять выдвиженца», и Сергей Горбачев был включен в список из-за «технической ошибки».

В районе Арбат уже состоялось три собрания совета депутатов, однако избрать главу МО депутатам так и не удалось. Единороссы выдвигали на пост главы МО Евгения Бабенко (избрался от партии власти), оппозиционеры — «яблочника» Виктора Дулина. «На первом собрании Сергей Горбачев голосовал вместе с “Яблоком”, а на втором собрании уже зачитал бумажку, что он передумал и поддерживает единоросса Евгения Бабенко», — сказал «Ъ» Максим Кац.

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Для избрания главой МО Арбат необходимо получить поддержку семи депутатов. «Изначально наша команда должна была получить восемь мест из десяти, но из-за голосования военных (на одном из участков.— “Ъ”) прошли только пятеро, а теперь оказалось, что четыре», — говорит Максим Кац. По его словам, в Москве «было много попыток внедрения в команду демократов, более ста, но их удалось предотвратить».

Сергей Горбачев на звонки «Ъ» не ответил.

Глава московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин сказал «Ъ»: «Кого нам Дмитрий Гудков подсунул, того мы и выдвинули, мы дополнительную проверку не проводили. Потом много сюрпризов оказалось. Это не единственный случай.

С проблемой избрания главы МО столкнулись депутаты в ряде районов: где-то оппозиционные депутаты не смогли договориться с единороссами, а где-то — между собой, как представители «Объединенных демократов» Дмитрия Гудкова и «Яблока» в районе Хамовники.

Лиза Миллер

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