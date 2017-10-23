Шавкат Мирзиёев на следующей неделе посетит Турцию
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Турцию с официальным визитом в конце октября, сообщается на сайте Стамбульской ассоциации экспортеров.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Турцию с официальным визитом в конце октября, сообщается на сайте Стамбульской ассоциации экспортеров.
Ожидается, что визит главы Узбекистана состоится
Последний раз лидеры двух стран встречались 10 сентября в Астане на саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям. Тогда в ходе переговоров были рассмотрены вопросы расширения сотрудничества в
Отметим, что нынешний товарооборот между Турцией и Узбекистаном на уровне $1,2 млрд не соответствует потенциалу обеих стран. У государств есть все возможности повысить этот показатель. До сегодняшнего дня турецкие строительные компании реализовали в Узбекистане 110 проектов более чем на $2 млрд. Кроме того, инвестиции турецких компаний в Узбекистан составляют $1,2 млрд.