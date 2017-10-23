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07:40 (мск), источник: Podrobno.uz

Шавкат Мирзиёев на следующей неделе посетит Турцию

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Турцию с официальным визитом в конце октября, сообщается на сайте Стамбульской ассоциации экспортеров.

Источник: Podrobno.uz

Ожидается, что визит главы Узбекистана состоится 25—27 октября по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Последний раз лидеры двух стран встречались 10 сентября в Астане на саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям. Тогда в ходе переговоров были рассмотрены вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, туристической и других сферах.

Накануне Шавкат Мирзиёев подписал постановление о смягчении визового режима для граждан Турции. Теперь они смогут получить визу в Узбекистан без приглашения, а срок ее оформления для юридических и физических лиц составит три дня.

Отметим, что нынешний товарооборот между Турцией и Узбекистаном на уровне $1,2 млрд не соответствует потенциалу обеих стран. У государств есть все возможности повысить этот показатель. До сегодняшнего дня турецкие строительные компании реализовали в Узбекистане 110 проектов более чем на $2 млрд. Кроме того, инвестиции турецких компаний в Узбекистан составляют $1,2 млрд.

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