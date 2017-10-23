Шавкат Мирзиёев на следующей неделе посетит Турцию

Источник: Podrobno.uz

Ожидается, что визит главы Узбекистана состоится 25—27 октября по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Последний раз лидеры двух стран встречались 10 сентября в Астане на саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям. Тогда в ходе переговоров были рассмотрены вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, туристической и других сферах.

Накануне Шавкат Мирзиёев подписал постановление о смягчении визового режима для граждан Турции. Теперь они смогут получить визу в Узбекистан без приглашения, а срок ее оформления для юридических и физических лиц составит три дня.