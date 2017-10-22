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22:37 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Семейные ценности отнесут в школу

«Нравственные основы семейной жизни» могут быть включены в обязательную программу.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Как стало известно «Ъ», разработанный представителями РПЦ учебный курс «Нравственные основы семейной жизни» может быть включен в обязательную школьную программу. С таким предложением в Минобрнауки обратились представители родительского сообщества. В ведомстве инициатива была «воспринята положительно», а вопрос о добавлении курса в обязательную часть программы будет рассмотрен — возможно, на одном из ближайших заседаний учебно-методического объединения по общему образованию.

Решение рассмотреть возможность включить курс «Нравственные основы семейной жизни» в обязательную школьную программу в Минобрнауки приняли по итогам встречи замминистра образования и науки Татьяны Синюгиной с главой Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольгой Летковой, которая передала соответствующее предложение родителей чиновникам. «В целом наша инициатива воспринята положительно, — рассказала “Ъ” госпожа Леткова.— Этот вопрос возникает не впервые, но замминистра сказала, что сейчас это своевременно и разумно».

Учебный курс для старшеклассников «Нравственные основы семейной жизни», по замыслу авторов, поможет школьникам освоить «систему базовых семейных ценностей, свойственных отечественной культуре», и подготовит их «к созданию крепкой многодетной счастливой семьи».

Разработчики курса — екатеринбургский священник Дмитрий Моисеев и монахиня Среднеуральского женского монастыря Нина (Крыгина). Впервые уроки о семейных ценностях в российских школах начали проводить еще в 2009 году в нескольких пилотных регионах. К 2017 году курс внедрен уже в 60 субъектах РФ. Сейчас курс преподается или в рамках других предметов, например обществознания, или факультативно, в том числе за счет классных часов.

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В 2015 году представители РПЦ уже обращались в Минобрнауки с просьбой сделать курс обязательным для школьников. «Нам нужно постараться всеми доступными средствами изменить нравственное состояние нашего общества, — цитирует протоиерея Дмитрия Смирнова ТАСС.— Школьное образование — это некий костыль, который дается родителям, с помощью которого они могли бы расширить возможности детей и подготовить их к взрослой жизни».

Поддержки прежнего руководства Минобрнауки эта идея не получила. Сейчас, по словам Ольги Летковой, достигнута договоренность, что вопрос включения курса о семейных ценностях в школьную программу будет рассмотрен в ноябре, на одном из ближайших заседаний учебно-методического объединения по общему образованию при Российской академии образования.

В какой предмет стоит включить курс и сколько часов нужно на его изучение, решат эксперты. «Специалисты должны определить, каким образом этот курс может быть внедрен в систему образования, будут сделаны запросы в субъекты с предложением высказаться, как это можно было бы сделать», — уточнила Ольга Леткова. В Минобрнауки «Ъ» смогли лишь подтвердить факт встречи Татьяны Синюгиной и Ольги Летковой. «Предложения будут рассмотрены», — сказали в пресс-службе ведомства, не уточнив, где и когда.

Напомним, в обязательную школьную программу с 2012 года включен курс «Основы религиозных культур и светской этики». По выбору родителей учащиеся 4-х классов могут изучать один из пяти учебных блоков: основы православной культуры, ислама, иудаизма, буддизма или светскую этику.

Анна Макеева

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