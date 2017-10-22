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22 октября, источник: Интерфакс

На выборах мэра в грузинском Телави недовольные горожане проголосовали за овцу

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU — Группа гражданских активистов в грузинском Телави (регион Кахетии) в ходе состоявшихся накануне выборов в органы местного самоуправления в знак протеста намеренно испортили свои избирательные бюллетени, написав на них слово «овца».

Источник: Reuters
Как сообщают в воскресенье грузинские СМИ, таким образом они выразили протест против принятого в этом году решения о лишении города статуса самоуправляемой единицы.

О том, сколько бюллетеней было испорчено, не сообщается, однако СМИ отмечают, что в социальных сетях активисты делятся фотографиями бюллетеней, где под списками кандидатов в мэры района и депутатов сакребуло (законодательный орган) подчеркнуто написанное от руки слово «овца».

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Телави получил статус самоуправляемого города в 2014 году, но этим летом парламент Грузии утвердил поправки к Кодексу местного самоуправления, согласно которым свой статус утратили ряд городов, включая Телави. На прошедших в субботу выборах жители Телави голосовали не за мэра города, а за мэра общины (района). Мэров города в Грузии накануне избирали лишь в Тбилиси и четырех городах, имеющих статус самоуправляемой единицы — Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави.

В сентябре противники лишения города статуса самоуправляемой единицы провели в Телави символичную акцию протеста. В частности, группа гражданских активистов заявила, что в качестве кандидата в мэры представляют овцу и призвали горожан голосовать за нее. Тогда активисты призвали жителей города в день выборов прийти на избирательные участки и под списком официальных кандидатов в бюллетене написать слово «овца», а после обвести именно его.

Как заявили журналистам организаторы акции, они считают, что «не имеет значения, кто будет представлять местное самоуправление, поскольку центральная власть смотрит на местные власти и население, как на овец».

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